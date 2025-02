BCE in allerta, i dazi preoccupano: le opportunità nell'incertezza

(Teleborsa) - L'ultimo bollettino economico della BCE mostra un quadro economico europeo in rallentamento, con un'analisi che non manca di gelare anche i mercati: si evidenzia infatti una crescita debole del commercio globale e una stagnazione dell'economia dell'Eurozona nel quarto trimestre del 2024, accanto ai timori crescenti per le politiche commerciali previste dal Trump 2.0. Se, da un lato, le importazioni statunitensi hanno finora fornito un sostegno al contesto globale, dall'altro i nuovi dazi ormai entrati in vigore fanno riflettere sulle possibili conseguenze per gli scambi internazionali. Dietro l'incertezza, tuttavia, è ancora possibile trovare opportunità. Ne è convinto"Il dibattito sull'impatto dei dazi statunitensi sulle economie europee e mondiali è già acceso da tempo. Come sempre, – dichiara– noi continuiamo a seguire un approccio cauto, aspettando di vedere se è vero che 'can che abbaia non morde', o se il morso del Tycoon sarà all'altezza del suo tono risoluto. Siamo convinti che il tema dei dazi sia molto più articolato e sfumato di come spesso venga dipinto da molti commentatori. In alcuni casi, infatti, tali misure possono addirittura generare venti favorevoli alla crescita e stimolare la competitività di alcune società selezionate, soprattutto per quelle con un solido potere di determinazione dei prezzi e operazioni strutturate secondo il modello local for local. Molte di queste aziende europee, che si trovano a competere con le controparti asiatiche, hanno già saputo gestire con successo il precedente mandato di Donald Trump; per questo motivo siamo fiduciosi che continueranno a essere ben posizionate anche in questo nuovo scenario. Bisogna ricordare, infine, che il panorama politico rimane per sua natura estremamente incerto, e non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, dove si terranno le imminenti elezioni in Germania. In un ambiente in cui il cambiamento politico è ormai l'unica costante, se c'è una lezione che la storia ci insegna è che l'impatto della politica tende a essere sopravvalutato dagli investitori".