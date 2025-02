BNP Paribas e BPCE lanciano Estreem per creare leader nell'elaborazione dei pagamenti

BNP Paribas

(Teleborsa) - Dopo aver annunciato lo scorso giugno il loro progetto di partnership strategica nei pagamenti, i colossi bancari francesie BPCE hanno, il nuovo leader francese nell'elaborazione dei pagamenti. L'ambizione è di rendere Estreem uno dei 3 principali processori europei.Estreem elaborerà tutti i pagamenti con carta per BNP Paribas e Groupe BPCE in Europa, per un totale di 17 miliardi di transazioni all'anno, posizionando Estreem come leader francese nell'elaborazione con ilCondi Estreem, BNP Paribas e Groupe BPCE intendono creare una piattaforma di elaborazione che integri i migliori standard tecnologici nel campo dei pagamenti, inclusi servizi istantanei, soluzioni multi-schema (, CB, ecc.) e funzionalità adattate a molti mercati nazionali. Estreem integrerà anche nuovi schemi di pagamento digitale, in particolare Wero.Estreem impiegherà più di 300 persone, inclusi i team già in essere come parte della partnership avviata nel 2005 tra BNP Paribas e Groupe BPCE per l'edizione del software di pagamento (Partecis). Antoine Leclercq è nominato Amministratore delegato e Vincent Querette, Vice Amministratore delegato.La seguente cronologia riflette il piano di sviluppo di Estreem nei prossimi anni: nel 2025-2026 costruzione ed evoluzione della piattaforma di gestione delle operazioni di elaborazione dei pagamenti; nel 2027-2028 migrazione delle operazioni di elaborazione dei pagamenti da entrambe le banche a Estreem in Francia; dal 2028 lancio della piattaforma per altri istituti bancari, previa ottenimento delle necessarie approvazioni normative, e