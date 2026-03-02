Parigi: andamento negativo per BNP Paribas

(Teleborsa) - Sottotono la banca francese
, che passa di mano con un calo del 3,18%.
L'andamento di BNP Paribas
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Istituto d'oltralpe
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, BNP Paribas
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 93,06 Euro. Primo supporto a 91,52. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 90,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)