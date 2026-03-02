Milano 17:29
46.253 -2,03%
Nasdaq 17:29
24.827 -0,53%
Dow Jones 17:29
48.709 -0,55%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:29
24.668 -2,44%

Parigi: andamento negativo per BNP Paribas

(Teleborsa) - Sottotono la banca francese, che passa di mano con un calo del 3,18%.

L'andamento di BNP Paribas nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Istituto d'oltralpe. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, BNP Paribas evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 93,06 Euro. Primo supporto a 91,52. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 90,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
