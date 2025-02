Coldiretti, San Valentino 2025: i fiori italiani dominano i regali, tra sostenibilità e originalità

(Teleborsa) - Istravincono la sfida ditanto chetra coloro che fanno regali per l’occasione. E’ quanto emerge da un sdiffuso in occasione della festa degli innamorati, con l’omaggio floreale al primo posto tra le scelte. Il trend 2025 è diper differenziarsi e stupire il partner, magari con un occhio alla sostenibilità del prodotto. Come alternativa alle tradizionali rose – spiega Coldiretti -, ci si indirizza dunque verso ranuncoli, tulipani, gigli, garofani, gerbere.Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di, dove i produttori nazionali sono impegnati a selezionare varietà che presentano aromi più intensi e caratteristici. I, peraltro, durano di più, perché non devono affrontare – sottolinea Coldiretti - lunghi tempi di viaggio che fanno arrivare quelli stranieri meno freschi alla meta, oltre a garantire una maggiore sostenibilità a livello ambientale e di rispetto dei riditti dei lavoratori. Basti pensare al caso delle rose dal Kenya sotto accusa per lo sfruttamento del lavoro minorile.L’ideale èper essere sicuri di mettere nel vaso un prodotto nazionale al 100%, che sostiene i territori e rispetta l’ambiente e l’occupazione, oppure scegliere prodotti certificati italiani.Dopo i fiori, il dono più gettonato sonoI "gioielli" del florovivaismo italiano saranno, invece, tra i protagonisti di "", la mostra organizzata al, in programma dalUn viaggio attraverso cinque secoli di arte, cultura e innovazione che vedrà un percorso sensoriale promosso dalla Coldiretti e visibile per tutto l’arco della mostra, che immergerà i visitatori in un'esperienza unica con pannelli informativi, spazi di dialogo e una riflessione sul ruolo delle api e sulla biodiversità.Il Chiostro ospiterà alberi, cespugli e fiori italiani, raccontando la straordinaria biodiversità del nostro Paese e l’importanza del verde urbano per il benessere delle città. Piante che diventano protagoniste di un racconto vivo e vibrante, in cui il pubblico stesso si farà custode di una tradizione che non solo affonda le radici nel nostro passato, ma che si proietta con forza verso il futuro.Saranno inoltre organizzati, con lasul ciclo di vita delle piante e delle api, e attività di educazione alimentare legate alla stagionalità. Un modo – conclude Coldiretti - per sensibilizzare le nuove generazioni sulla sostenibilità e sulla connessione tra cibo e ambiente.