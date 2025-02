IBL Banca acquisisce Creditis da Chenavari Investment Managers

(Teleborsa) -, intermediario specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto, hadal Chenavari Investment Managers, un alternative asset manager con oltre 5 miliardi di dollari di attivi gestiti. L'accordo prevede inoltre l'acquisizione da parte di IBL Banca di una quota pari al 60% di Fincentro Finance, partner distributivo di Creditis.Creditis, fondato a Genova nel 2008, è un intermediario finanziario specializzato nel credito al consumo con un. Controllato dal 2019 dal fondo Chenavari Investment Managers, Creditis conta oltre 60.000 clienti e opera su tutto il territorio nazionale attraverso canali fisici e digitali, con una particolare attenzione al servizio e alla velocità di risposta e di erogazione, anche in sole 48 ore.L'acquisizione di Creditis èIBL Banca - che ha registrato a fine 2024 un attivo di bilancio di circa 10 miliardi di euro - nel settore del credito al consumo e all'ampliamento del portafoglio prodotti con l'introduzione di prestiti personali con erogazione diretta, oltre che di carte revolving, che verranno distribuiti dalle filiali IBL Banca, BCA Banca, Banca di Sconto e dalle rispettive reti di agenti e partner.Inoltre, in linea con il modello di business del gruppo, l'operatività di Creditis saràcon altri istituti bancari e operatori del settore, si legge in una nota."Con questa operazione proseguiamo il percorso di crescita per linee esterne che punta a consolidare il posizionamento del nostro gruppo nelle aree di business di riferimento - ha dichiarato l'- Nel credito personale, siamo tra gli operatori più significativi per volumi erogati nel segmento della cessione del quinto. Nel 2024, il montante lordo che abbiamo erogato è stato di circa 1,3 miliardi di euro. L'operazione con Creditis ci permette di integrare la nostra offerta e rispondere sempre meglio alle esigenze di credito delle famiglie".