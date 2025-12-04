Inovara (Ambienta) acquisisce la britannica IBL: terzo add-on del gruppo

(Teleborsa) - Ambienta SGR
, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua platform company Inovara Group ha finalizzato l'acquisizione di IBL Lighting
, azienda con sede nel Regno Unito specializzata nelle tecnologie LED e fornitrice di soluzioni di illuminazione architetturale per primari progetti a livello globale.
Fondata nel 1986 e con sede a Guildford (Regno Unito)
, IBL è riconosciuta per il suo portafoglio di soluzioni di illuminazione architetturale, le quali sono impiegate in una vasta gamma di progetti nei segmenti premium hospitality, retail, aeroportuale e residenziale. L'azienda opera nel Regno Unito e dispone di uno stabilimento produttivo in Cina che le consente di approvvigionare, assemblare e distribuire i propri prodotti su scala internazionale. Nel corso degli anni IBL ha costruito una solida reputazione nel settore e i suoi sistemi di illuminazione dalle elevate prestazioni sono stati scelti per progetti iconici quali il Marina Bay Sands di Singapore, The Peninsula Hotel a Londra e il National Museum del Qatar.
IBL rappresenta il terzo add-on del Gruppo
, dopo le acquisizioni di Nobile nel 2022 e Indigo nel 2023. Dall'ingresso nel settore con l'investimento in Collingwood Lighting nel 2021, Ambienta ha accelerato lo sviluppo della piattaforma attraverso un significativo programma di internazionalizzazione e consolidamento, creando un leader paneuropeo nel mercato dell'illuminazione LED - riunito sotto il marchio Inovara Group - trainato dai principali megatrend ambientali che stanno trasformando il settore.
"L'acquisizione di IBL rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Inovara, grazie all'integrazione delle solide competenze tecniche di IBL e della sua reputazione nella realizzazione di soluzioni di illuminazione architetturale di alta qualità per progetti iconici a livello globale - ha detto Matt Norrington, Partner
di Ambienta - L'acquisizione rafforza ulteriormente il posizionamento di Inovara come fornitore paneuropeo di riferimento nel settore dell'illuminazione LED e apre nuove, importanti opportunità per il Gruppo all'interno del mercato globale dell'illuminazione architetturale".