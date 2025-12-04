Inovara (Ambienta) acquisisce la britannica IBL: terzo add-on del gruppo

(Teleborsa) -, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua, azienda con sede nel Regno Unito specializzata nelle tecnologie LED e fornitrice di soluzioni di illuminazione architetturale per primari progetti a livello globale.Fondata nel 1986 e con sede a, IBL è riconosciuta per il suo portafoglio di soluzioni di illuminazione architetturale, le quali sono impiegate in una vasta gamma di progetti nei segmenti premium hospitality, retail, aeroportuale e residenziale. L'azienda opera nel Regno Unito e dispone di uno stabilimento produttivo in Cina che le consente di approvvigionare, assemblare e distribuire i propri prodotti su scala internazionale. Nel corso degli anni IBL ha costruito una solida reputazione nel settore e i suoi sistemi di illuminazione dalle elevate prestazioni sono stati scelti per progetti iconici quali il Marina Bay Sands di Singapore, The Peninsula Hotel a Londra e il National Museum del Qatar.IBL rappresenta il, dopo le acquisizioni di Nobile nel 2022 e Indigo nel 2023. Dall'ingresso nel settore con l'investimento in Collingwood Lighting nel 2021, Ambienta ha accelerato lo sviluppo della piattaforma attraverso un significativo programma di internazionalizzazione e consolidamento, creando un leader paneuropeo nel mercato dell'illuminazione LED - riunito sotto il marchio Inovara Group - trainato dai principali megatrend ambientali che stanno trasformando il settore."L'acquisizione di IBL rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Inovara, grazie all'integrazione delle solide competenze tecniche di IBL e della sua reputazione nella realizzazione di soluzioni di illuminazione architetturale di alta qualità per progetti iconici a livello globale - ha dettodi Ambienta - L'acquisizione rafforza ulteriormente il posizionamento di Inovara come fornitore paneuropeo di riferimento nel settore dell'illuminazione LED e apre nuove, importanti opportunità per il Gruppo all'interno del mercato globale dell'illuminazione architetturale".