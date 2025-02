Nestlé, crescita organica delle vendite leggermente sopra le attese nel 2024

Nestlé

(Teleborsa) -, colosso svizzero del settore alimentare, ha comunicatoin calo dell'1,8% a CHF 91,4 miliardi nel 2024, inclusi gli impatti negativi del 3,7% dai movimenti dei cambi e dello 0,3% dalle cessioni nette.del 2,2% (contro attese per +2,1%).Margine di utile operativo sottostante (UTOP) del 17,2%, in calo di 10 punti base (bps), con un margine di utile lordo migliorato e un aumento di 40 bps negli investimenti di marketing.in calo del 2,9% a CHF 10,9 miliardi,in calo dell'1,0% a CHF 4,19, con cali dovuti a movimenti valutari avversi."In un, abbiamo ottenuto una solida performance nel 2024 in linea con le nostre ultime indicazioni - ha commentato il- La crescita organica è stata del 2,2%, con un ritorno alla crescita interna reale positiva dello 0,8%, ed entrambi si sono rafforzati nella seconda metà. Il free cash flow è migliorato a CHF 10,7 miliardi e il Consiglio propone un aumento del dividendo per azione a CHF 3,05"."Dal 2025, prevediamo che le nostre azioni determineranno un, con un margine di profitto operativo sottostante inferiore nel breve termine mentre investiamo per la crescita - ha aggiunto - Sebbene vi sia incertezza macroeconomica, abbiamo molte opportunità davanti a noi e abbiamo la strategia, le risorse, le persone e il team per realizzarle".