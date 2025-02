OpenAI, Elon Musk pronto a ritirare l’offerta da 97 miliardi

(Teleborsa) -ritirerà l'offerta seresterà una no profit. E' questa la condizione dettata dal miliardario nella documentazione depositata in tribunale, secondo quanto affermano i suoi legali."Se il consiglio di amministrazione di OpenAI è pronto a preservare la missione di beneficenza e a togliere la scritta 'in vendita' dai suoi beni così da bloccare la conversione" a società a scopo di lucro, "Musk ritirerà l'offerta", si legge nel documento.Musk alla guida di un consorzio di investitori ha lanciato un' offerta su OpenAI di Sam Altman, la no-profit che ha generato ChatGPT e che si occupa di sviluppare l'intelligenza artificiale, mettendo sul piatto 97 miliardi di dollari, ma ricevendo in cambio un "no, grazie" dallo stesso amministratore delegato della startup.