Petrolio, Aie: dall'Asia la spinta alla crescita della domanda nel 2025

(Teleborsa) - La crescita delladiraggiungerà una media di 1,1 milioni di barili al giorno nel 2025, in aumento rispetto agli 870 mila barili al giorno del 2024. Larimarrà marginalmente la principale fonte di crescita, anche se il ritmo della sua espansione è una frazione delle tendenze recenti e guidato quasi interamente dal suo settore. Allo stesso tempo, l'e altrestanno assumendo quote crescenti. Si prevede che la domanda OCSE tornerà a un declino strutturale dopo un modesto aumento lo scorso anno. Sono alcune delle previsioni contenute all'interno dell'Oil Market Report di febbraio dell'Agenzia internazionale dell'energia.Il rapporto ha sottolineato che l'è crollata di 950 kb/d a 102,7 mb/d a gennaio, a causa del clima stagionalmente più freddo che ha colpito l'offerta nordamericana, aggravando i cali della produzione in Nigeria e Libia. L'offerta è stata comunque di 1,9 mb/d in più rispetto all'anno scorso, con i guadagni guidati soprattutto dalle Americhe. Secondo l'Aie l'offerta globale di petrolio è sulla buona strada per salire di 1,6 mb/d a 104,5 mb/d nel 2025, con i produttori non-OPEC+ che rappresentano la maggior parte dell'aumento se i tagli volontari dell'OPEC+ rimangono in atto.Leglobali di greggio sono diminuite di 1 mb/g a 82,9 mb/g a gennaio, a causa di un'ondata di freddo e dei lavori di manutenzione programmati che hanno ridotto le lavorazioni negli Stati Uniti. Si prevede che le produzioni saranno in media di 83,3 mb/g quest'anno, con guadagni di 580 kb/g anno su anno guidati dalle regioni non OCSE. I margini di raffinazione del greggio acido sono crollati in Asia a metà gennaio, poiché le nuove sanzioni statunitensi sulla Russia hanno aumentato i prezzi del greggio di Dubai. I margini del bacino atlantico hanno beneficiato di maggiori crepe nel distillato medio.Infine, leosservate a livello globale sono scese di 17,1 mb mese su mese a 7.647 mb a dicembre, mentre le scorte di petrolio greggio sono crollate di 63,5 mb e le scorte di prodotti sono aumentate di 46,4 mb. Le scorte del settore OCSE hanno continuato a diminuire, di 26,1 mb a 2.737,2 mb, 91,1 mb al di sotto della loro media quinquennale. I dati preliminari mostrano che le scorte globali totali sono scese di altri 49,3 mb a gennaio, guidate da un grande prelievo di scorte di greggio in Cina.