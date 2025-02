Robinhood Markets brilla grazie alla trimestrale

Robinhood Markets

Nasdaq 100

azienda statunitense che offre servizi finanziari online

(Teleborsa) - Brillante rialzo perche lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,77%.L'azienda di Menlo Park ha chiuso il quarto trimestre con unin forte aumento da 3 centesimi a 1,01 dollari, contro i 42 centesimi attesi dal consensus. Isono invece cresciuti del 115% a 1,01 miliardi. Le stime degli analisti erano per 934 milioni.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,22 USD, mentre il primo supporto è stimato a 60,56. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 71,88.