TIM Consumer, Rossini: turnaround sostanziale con stabilizzazione del fatturato

TIM

(Teleborsa) - Le azioni messe in campo dalla divisioneConsumer hanno "", ma "gli obiettivi del piano porteranno a una, mentre le iniziative sui costi porteranno a una crescita maggiore dell'EBITDA AL". Lo ha detto, durante la presentazione dei risultati preliminari 2024 e del nuovo piano Sul fronte della stabilizzazione dei ricavi, ha citato lo scale up dell'aggiornamento della tecnologia fissa con progressi significativi sulla quota di mercato FTTH, la, oltre che un repricing e up-selling sfruttando il micro clustering e il dynamic pricing.Per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza dei costi, ha citato un'ottimizzazione del mix di canali e passaggio al digitale, il miglioramento dell'esperienza digitale e minori interazioni umane nelle vendite e nell'assistenza clienti, l'aumento dell'efficienza dei costi MSA e unCon riguardo allo scale up della "Customer Platform", Rossini ha comunicato un aumento della scala dei servizi esistenti oltre il core (TIM Vision, finanziamento dei dispositivi, servizi digitali per consumatori e PMI), ha confermato ile l'espansione del portafoglio di servizi dal 2026.