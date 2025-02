Corte Conti, Carlino: "Garantire riequilibrio conti e rientro rapporto debito-PIL"

(Teleborsa) - "Oltre ventunomila sdi cui circa milleseicento relativi al PNRR". Lo ha riferito il presidente della Corte dei conti, durante l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2025. "Nonostante l'incremento degli atti pervenuti al controllo - ha sottolineato - il tempo medio impiegato per il relativo esame è stato pari a circa ventidue giorni, ben al di sotto dei sessanta previsti dalla legge"."In un contesto caratterizzato da ampi e delicati confronti politico-economici a livello globale e interno,del quadro macroeconomico e l'incalzare di emergenze geopolitiche, ha proseguito.dovrebbero sempre rispettare un approccio misurato, limitando la portata delle esclusioni di responsabilità a contesti straordinari e ben definiti, come ha ribadito di recente la Corte Costituzionale". Carlino ha sottolineato che "la responsabilità amministrativa e il suo Giudice naturale, che è la Corte dei conti, assicurano al pubblico dipendente un regime speciale che già tiene conto del giusto bilanciamento tra la responsabilità e le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa attraverso la valutazione, pur in presenza di un danno risarcibile,La Corte dei contidisegnato dalla Costituzione" ed "è il cuore della legalità finanziaria". "Essa vigila sulla puntuale destinazione delle risorse pubbliche e su chi ha la responsabilità di amministrarle - ha aggiunto - Si tratta di un ruolo cruciale per la democrazia, ampiamente delineato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce""È importante segnalare, anche per contrastare una narrazione non corretta,(di cui 79.389.633,92 derivanti da sentenze di condanna, più del doppio rispetto ai 36.417.641,10 del 2023). Nel quinquennio 2020/2024 le somme recuperate ammontano complessivamente a 407.682.310,83 euro", ha evidenziato il procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri, nel suo intervento per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2025. "e - ha continuato Silvestri - che l'esecuzione delle sentenze di condanna è di competenza delle Amministrazioni danneggiate. In questo contesto, negli anni, la figura del pubblico ministero ha accresciuto la propria rilevanza affiancando le Amministrazioni pubbliche, titolari del credito, con l'utilizzo di poteri di impulso, monitoraggio e controllo che si sono rivelati particolarmente utili soprattutto nei casi di debitore incapiente". Il Procuratore generale ha sottolineato che "i 47.843.992,66 euro recuperati prima della citazione a giudizio consentono di affermare la sostanziale bontà dell'operato degli uffici di Procura regionale, che si traduce in provvedimenti sempre più ben motivati e suffragati da idoneo compendio probatorio".possa ancora valutare positivamente alcune istanze, relative sia al merito che al metodo di approvazione della riforma, già delineate dalle Sezioni Riunite, e riprese anche in sede di audizione dinanzi alle commissioni parlamentari, formulate con l'unico intento di pervenire a un testo che consenta alla Corte il pieno esercizio delle sue prerogative", ha detto Silvestri. "In questo senso - ha aggiunto - e con l'intento di trovare il giusto equilibrio tra diverse esigenze, proprio dinanzi alle commissioni parlamentari, ho ribadito che il rafforzamento dei poteri di coordinamento del Procuratore generale, previsti dall'art. 12 del codice di giustizia