FS Italiane, vicine nomine società controllate

(Teleborsa) - Ilha dato indicazione in data odierna di procedere alla, subito dopo l’approvazione deiche avverrà il prossimo 5 marzo.Sono state date indicazioni dal Gruppo FS Italiane alle società controllate di convocare già dal 6 marzo le, per la sostituzione di Presidente e AD, di, per la sostituzione degli AD, di, per la sostituzione dei CdA scaduti, di FS International per la nomina dell’Amministratore unico.Il CdA di FS Italiane avevacomponenti dei Consigli di Amministrazione il 24 gennaio 2025 e, dopo aver completato le procedure previste con il Ministero azionista, ora è possibile procedere al completamento delle nomine.