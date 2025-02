Gota (Intesa Sanpaolo): fondi digitali sono uno sviluppo che nostra industria deve perseguire

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "L'ETF viene trattato in modo tempestivo, come fosse un'azione. L'ETF è uno strumento finanziario che non è intermediato, a differenza del fondo comune. Di conseguenza la, in modo che i nostri modelli distributivi - che sono quelli italiani ed europei - abbiano una sorta di rinnovamento, ma rimanendo in uno schema in cui c'è un intermediario". Lo ha affermato, Responsabile Divisione Asset Managemente Amministratore Delegato Eurizon Capital SGR, al 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari , organizzato a Torino da Assiom Forex."L'intermediario potrà continuare ad offrire una consulenza di base di buon livello, perchè se un intermediario viene meno allora viene meno tutto un pezzo di valore - ha aggiunto -per cambiare il motore dei fondi tradizionali, pur preservando il nostro modello di business che è nell'interesse di tutti gli stakeholder".