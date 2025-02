Maurizio Rota: "Con Hive ecosistemi digitali al servizio delle persone"

(Teleborsa) -, società specializzata nell'integrazione tecnologica ed ecosistemi digitali ha recentemente collaborato allo sviluppo del, in vista del Giubileo e degli ingenti flussi di pellegrini attesi in Vaticano durante l'anno giubilare. L'aspirazione dell'azienda è più ampia: pensare la. È quanto spiega in una intervista, Amministratore Delegato di Hive, società di, raccontando l'esperienza dell'ecosistema digitale che guida il pellegrino nella visita di San Pietro: dal ticketing alla gestione dei flussi, passando per l'audioguida digitale. Un ecosistema che in futuro potrà essere adattato adrappresenta il punto di convergenza di 38 anni di competenza tecnologica, di esperienza, di skill di tutte le aziende che compongono il Gruppo Assist. Siamo specializzati nella creazione di, mettendo insieme serviziunendo quelle che sono le tecnologie alla base di un ecosistema digitale. Partendo dalla gestione dei, utilizzando le più moderne tecnologie di, riusciamo a creare un'integrazione di sistemi all'interno degli ecosistemi digitali che ci consentono poi di offrire servizi. In questo caso servizi al pellegrino e servizi alle aziende che con noi collaborano. La nostra visione però è diversa perché intendiamo mettere"."L'idea imprenditoriale alla base di Hive è sempre stata improntata a undi collaborazione con le comunità con cui collaboriamo e in cui operiamo. Non a caso, Hive significache è l'ecosistema naturale per eccellenza in cui tutte le componenti lavorano le une per le altre e mettono a disposizione e a fattor comune le proprie, le propriee le proprie. Ecco, questo è esattamente il mestiere di Hive: integrare in unici grandi ecosistemi quelle che sono le tecnologie e i servizi di interoperabilità, dal tour operating alle piattaforme integrate per la gestione del turismo incoming, dalla gestione dei flussi e delle affluenze sino alle piattaforme di ticketing online, dal marketing territoriale che interconnette le imprese con i territori in cui operano, sino ai servizi di comunicazione integrata. Questa è la nostrae l'ecosistema digitale realizzato per la Basilica di San Pietro è un vero esempio di concretezza dato a questa visione di"."L'ecosistema digitale per la Basilica di San Pietro che noi di Hive abbiamo lanciato in occasione dell'anno giubilare per laè un ecosistema volto a fornire dei servizi ai visitatori, ai pellegrini,. Ad esempio, offriamo la possibilità al pellegrino di poteralla Basilica o alla Cupola a un determinato orario, in una determinata data e l'acquisto dei biglietti delle pertinenze della Basilica di San Pietro, come appunto la Cupola. Tutto ciò ci consente in un anno particolare come questo, data la grande affluenza prevista, die offrire quindi al pellegrino la possibilità di meglio organizzare la propria visita spirituale, indicandogli orari e giorni di visita più favorevoli. La piattaforma realizzatache permettono al pellegrino di organizzare al meglio il proprio viaggio verso la Città del Vaticano e la Basilica di San Pietro, aggiungendo. All'interno di questa piattaforma c'è inoltre la possibilità, come spiegavo prima, di potere offrire loro delle esperienze di visita della Basilica più improntate sulla propria esperienza spirituale. Mi riferisco ae precisi, attraverso l'utilizzo di strumenti che abbiamo lanciato e altri che lanceremo durante quest'anno giubilare, di cui un esempio èche in 12 tappe consente al pellegrino di fare una visita della Basilica e della Cupola in tutte le loro peculiarità. Ecco, questo è l'ecosistema che abbiamo realizzato per la Basilica di San Pietro"."L'ecosistema digitale che abbiamo realizzato costituisce untra la Basilica e il pellegrino, anche attraverso i servizi dedicati a quest'ultimo, come ad esempio l'ingresso dedicato, prenotando l'accesso a un determinato orario, in una determinata data. Questo ponte digitale ha già consentito, attraverso una sfida senza precedenti nell'anno giubilare, diche possiamo e metteremo, non necessariamente solo luoghi spirituali. Come tutte le società di Assist Group, Hive è in continuo mutamento e come l'alveare che si adatta alle sfide delle stagioni e a quelle climatiche, così, il proprio background e il proprio know how per interoperare le tecnologie all'interno di diversi ecosistemi”.