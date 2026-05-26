Green Arrow, JV con Lazzari nei data center con pipeline di investimenti da 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Green Arrow Capital, big italiano degli investimenti alternativi con 8 miliardi di euro di masse gestite, entra nel settore dei data center attraverso la joint venture strategica costituita con il Gruppo Lazzari, operatore industriale italiano con oltre un decennio di esperienza nella produzione di energia da fonti rinnovabili con soluzioni d'avanguardia. In particolare, l'iniziativa prevede una pipeline di investimenti del valore complessivo superiore a 1 miliardo di euro per lo sviluppo dell'asset sul territorio nazionale con la gestione di una rete di data center di nuova generazione.



La collaborazione, che si concretizzerà attraverso Core Stack, l'azienda del Gruppo Lazzari dedicata alle infrastrutture digitali, ha l'obiettivo di contribuire alla creazione di asset strategici per il Paese, e prevede una pipeline consistente di progetti, di cui una quota rilevante raggiungerà lo stato di "ready to build" nel corso del 2026, grazie a iter autorizzativi già in fase avanzata. Il tratto distintivo della joint venture - e diretta espressione del DNA dei due partner - è rappresentato dalla completa integrazione tra kW digitali e kW elettrici: ciascun data center sarà affiancato da impianti di generazione rinnovabile realizzati direttamente in sito, configurati in regime di autoconsumo a servizio dell'infrastruttura digitale. La nuova iniziativa rappresenta un ulteriore capitolo di una collaborazione consolidata tra Green Arrow Capital e Gruppo Lazzari, già concretizzatasi con successo nel settore del biometano.



"Il lancio di questa partnership rappresenta un passaggio strategico per il nostro secondo fondo dedicato alle infrastrutture energetiche e digitali, GAIF II attualmente in fase di lancio, e consolida il ruolo di Green Arrow Capital come partner di riferimento per le grandi trasformazioni del Paese", ha detto Daniele Camponeschi, Founder e CIO di Green Arrow Capital.



"Riteniamo che oggi non sia possibile parlare di sviluppo dei data center senza affrontare il tema energetico - ha commentato Anna Lazzari, CEO di Gruppo Lazzari - La disponibilità, il costo e la sostenibilità dell'energia saranno i principali fattori competitivi delle infrastrutture digitali del futuro. In un momento storico in cui l'Italia e l'Europa stanno affrontando sfide energetiche sempre più rilevanti, crediamo sia necessario sviluppare un modello industriale nuovo, capace di integrare produzione rinnovabile e capacità computazionale all'interno dello stesso ecosistema".

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