Moncler, nuovi target price dopo i conti 2024

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,67%, nonostante la revisione al rialzo del target price sul titolo da parte di diversi analisti, all'indomani della pubblicazione dei dati di bilancio del 2024 . L'esercizio si è chiuso con un utile netto in aumento del 5% e ricavi oltre 3,1 miliardi. Il CdA proporrà una cedola di 1,3 euro per azione.Gli analisti dihanno confermato il giudizio a "Hold" alzando il prezzo obiettivo a 67 euro dai 50 indicati in precedenza. Stessa valutazione (Hold) da parte degli esperti diche hanno ritoccato il target di prezzo a 57 euro da 55. L'ufficio studi direitera la raccomandazione "buy" con obiettivo di prezzo a 70 euro in aumento rispetto ai 58,7 indicati precedentemente. Gli analisti diconfermano "Neutral" sulle azioni della maison del lusso alzando il target price a 63 euro da 55, mentrereitera "Equalweight" con prezzo alzato a 61 euro da 52 euro.Il target price è stato ritoccato all'insù dell'8% a 72 euro dagli analisti diche ribadiscono "buy" la valutazione sul titolo.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 69,43 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 65,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 73,11.