Rete elettrica, A2A sale al 100% di Camuna Energia

(Teleborsa) -sale al 100% diin Provincia di Brescia, attraverso l'acquisto delle partecipazioni detenute dai soci locali. L'operazione consentirà al Gruppo di avviare un importante piano di investimenti volto a potenziare e modernizzare la rete elettrica nei territori della Valle Camonica."Questa acquisizione si inserisce nella strategia di A2A di rafforzamento nel settore delle reti elettriche. Uno dei due pilastri del nostro Piano industriale è infatti la transizione energetica, per la quale abbiamo in programma 16 miliardi di investimenti al 2035 – ha commentato l'–. Dopo le reti elettriche della Valle Trompia e della gran parte della provincia di Milano, acquisite da Enel, questa operazione ci consente di fare un ulteriore passo per accompagnare i territori nell'elettrificazione dei consumi, oltre a rafforzare la nostra presenza in Valle Camonica".