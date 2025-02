"Usa imporranno i dazi reciproci": annuncio di Trump

(Teleborsa) - Iha ufficialmente annunciato i dazi reciproci, un tipo di tariffe a cui il presidente si è impegnato nel corso della campagna elettorale. L'obiettivo è pareggiare i conti con i paesi che impongono tasse sui beni americani e risolvere così quelle che ritiene pratiche commerciali sleali.", ha detto il presidente nello Studio Ovale.L'"Ue non tratta bene gli Stati Uniti sul commercio", ha detto Trump , secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Parlando in generale dei dazi reciproci, il Presidente Usa ha detto di non attendersi esenzioni nella loro applicazione. Gli alleati degli Stati Uniti sono "spesso peggio dei nostri nemici" sul fronte commerciale, ha infine aggiunto Trump.Intanto, nelle scorse ore Ursula von der Leyentra la Commissione e l'amministrazione Trump che ha avuto luogo dopo il summit del Grand Palais e con la partecipazione dell'alto rappresentante Kaja Kallas.Toni meno duri ma la soluzione è lontana: dalle parti della Commissione si sta cementando una sensazione: l'imprevedibilità di Trump, in questo suo secondo mandato, non ha limiti.