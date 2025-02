Zurich Bank rafforza la sede di Latina con 11 nuovi ingressi

(Teleborsa) -prosegue il suo percorso di crescita e consolidamento sul territorio, in particolare nell'area Centro, con l'ingresso di 11 nuovi consulenti finanziari nell'ufficio di Latina, tutti provenienti da Fineco. L'operazione, molto importante per la banca, è stata guidata da, che assume un rilevante ruolo manageriale, e dahe ricopre la carica di Group Manager. Il team si completa conCon questi nuovi ingressi,continua a investire nella crescita della propria rete, consolidando la presenza sul territorio e rafforzando il servizio ai clienti con consulenti altamente qualificati."L'ampliamento della nostra rete riflette il percorso di crescita e consolidamento che Zurich Bank sta portando avanti con determinazione già da tempo. Questo sviluppo – ha dichiarato– è il risultato di un impegno costante sul fronte del reclutamento e della formazione. Grazie a un'attenta selezione, attraiamo sia i migliori talenti già presenti sul mercato sia nuove generazioni di consulenti, assicurando una crescita solida e sostenibile"."L'ingresso di 11 nuovi professionisti altamente competenti – ha dichiarato– contribuisce a rafforzare la nostra presenza capillare sul territorio, con un'espansione significativa in particolare nell'Area Centro. Accogliamo con entusiasmo i nuovi membri della squadra!”