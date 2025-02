Gros-Pietro (Intesa): Italia è mercato bancario più vivace e aperto alla concorrenza dell'Eurozona

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Se oggi guardiamo ladi Borsa,: due banche italiane, due spagnole, una sola banca francese, nessuna banca tedesca, né olandese, né di alcun paese tra quelli che si autodefiniscono frugali". Lo ha affermato, Presidente di, intervenendo al 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari , organizzato a Torino da Assiom Forex."In Italia, oltre alle due banche italiane che fanno parte dei primi cinque posti, sono presenti in forze - con varie controllate locali - anche due grandi banche francesi e le maggiori banche di Spagna di Germania. È unadell'Eurozona", ha sottolineato."É- ha affermato Gros-Pietro - Le barche e l'industria finanziaria italiane hanno saputo uscire da una crisi finanziaria devastante, hanno superato il trauma della pandemia e affrontato con efficacia le conseguenze della guerra di cocaina. Oggi l'Italia e l'Europa devono fare un nuovo passo avanti. E noi operatori della finanza possiamo dare un supporto sostanziale a realizzare gli investimenti necessari per superare la transizione e per affrontare le emergenze".