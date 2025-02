Panetta (Bankitalia): rischio che crypto siano emesse da big tech, banche perderebbero funzioni

(Teleborsa) - "La. Finora, le irregolarità e i fallimenti che hanno coinvolto operatori e mercati delle criptoattività hanno avuto impatti limitati sul sistema finanziario, grazie alla separazione tra i due ambiti. Tuttavia, la situazione sta evolvendo in modo diverso nei vari paesi, sollevando questioni complesse". Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia,, intervenendo al 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari, organizzato a Torino da Assiom Forex.Il Governatore ha fatto notare che "negli Stati Uniti, in assenza di una legislazione specifica, le autorità di supervisione dei mercati negli anni scorsi sono intervenute per limitare gli sviluppi più rischiosi, pur lasciando aperta la possibilità di integrare le criptoattività nel sistema finanziario. La"."Le divergenze normative tra Stati Uniti ed Europa andranno attentamente valutate, una volta che gli orientamenti delle autorità americane saranno definiti, per comprenderne gli effetti a livello internazionale - ha aggiunto - In questo campo glie difficili da contrastare: alcuni operatori potrebbero sfruttare le differenze regolamentari per adottare pratiche opache o altamente rischiose, con possibili conseguenze sui risparmiatori e sull'integrità del sistema finanziario.Ma i rischi legati alle criptoattività "non derivano soltanto dalle divergenze normative - ha detto Panetta - Non si può escludere che una o più criptoattività, incluse quelle con caratteristiche di moneta elettronica, venganoe inizino a diffondersi in Europa"."Se questi mezzi di pagamento privati, facilmente integrabili in piattaforme commerciali con miliardi di utenti, dovessero diffondersi ampiamente, le conseguenze potrebbero essere rilevanti - ha spiegato - Le. Nel dibattito pubblico si sostiene a volte che l'introduzione dell'euro digitale comporterebbe questo rischio, ignorando che la vera minaccia proviene dalle criptoattività, per le quali - a differenza dell'euro digitale - non sono previsti limiti alla detenzione da parte dei risparmiatori".Infine, "le banche centrali, responsabili del buon funzionamento del sistema dei pagamenti, si troverebbero a operare in un contesto in cuidel sistema in caso di incidenti. I rischi per il sistema dei pagamenti e i mercati finanziari sarebbero dunque considerevoli", ha concluso.