Dombrovskis: prepariamo proposta sospensione Patto Ue conti su difesa

(Teleborsa) - La Commissione europea sta lavorando adella proposta per attivare la clausola di sospensione del patto di stabilità e di crescita relativamente alle spese per difesa dei paesi dell'Unione Europea. Maggiori elementi su questo versante verranno forniti "nei prossimi giorni o settimane", ha riferito il commissario europeo all'Economia,giungendo alla riunione dell'eurogruppo."Come ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen al vertice di Monaco, stiamo esaminando più flessibilità riguardo alle regole di Bilancio per la difesa e di come applicare la clausola di sospensione, che è prevista nelle nostre leggi. lavoreremo a modalità e dettagli nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni e settimane", ha detto. "uardo alla difesa sui bilanci dei paesi, certamente questo cambierà la linea una verso maggiore tendenza espansiva - ha aggiunto -. Sul quanto, questo è ancora da vedere", in base a "alle modalità che saranno proposte e a come i Paesi membri le useranno".Nel clima attuale di elevata incertezza,", ha concluso Dombrovskis.