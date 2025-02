I ministri delle Finanze Ue a Bruxelles: punto su mosse Usa

(Teleborsa) - L'impatto delle politiche della nuova amministrazione Usa con la presidenza Trump. Questo il tema al centro della riunione dei ministri delle Finanze europei, riuniti oggi e domani a Bruxelles perUn passaggio particolare sarà dedicato al ritiro degli Usa dall'accordo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) del 2021 che stabilisce un'imposta globale minima del 15%."L'Ue non reagisce agli annunci ma – ha spiegato all'Ansa un– ci stiamo preparando in diversi forum: non ci si aspetta che questo Ecofin discuta o prenda decisioni rispetto alle relazioni con gli Usa". La colazione informale dell'Ecofin è dedicata alle strategie della Commissione sulla competitività e le annunciate politiche di semplificazione.Dopo l'di voler proporre l'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionali nel Patto di stabilità per, è ampiamente atteso da gran parte delle delegazioni si parli del tema.Sul tavolo vi è locheavverrà con l'attivazione congiunta di clausole di salvaguardia nazionali. Non, dunque, uno scudo per tutti sospendendo l'applicazione del Patto, come durante il Covid. In particolare ciascuno Stato non dovrà "compromettere la sostenibilità di bilancio nel medio termine", prevedono le regole Ue. L'argomento non è in agenda, ma nessuno dubita che sarà al centro dei colloqui tra ministri. Con le solite contrapposizioni, ma anche qualche novità: tra i, i baltici e gli scandinavi premono ultimamente per maggiori investimenti nella sicurezza e da quanto filtra alcuni preferiscono comunque investimenti nazionali con deroghe al Patto, rispetto a ipotetici fondi comuni Ue. Per icomunque "il debito è debito – ha detto un diplomatico europeo –. I mercati non faranno differenza se si tratta di debito con il timbro di von der Leyen o no". Ilintanto si è espresso a favore dell'ipotesi di allentare il Patto purché "mitata nel tempo e rispettando la solidità finanziaria di tutti gli Stati membri", oltre a dirsi a favore di una riforma del freno al debito tedesco per aumentare le spese nella difesa. A favore anche ilpurché "non si parli solo di soldi" lasciando tutto il resto come nel passato. Sulle regole fiscali è intervenuto intanto anchein un editoriale sul Financial Times in cui segnala come più che temere i dazi Usa, l'Ue dovrebbe guardare a quelli che si è imposta da sé al proprio interno. "L'Europa si è concentrata su obiettivi singoli o nazionali senza calcolarne il costo collettivo", ha scritto, esortando a un "uso più proattivo della politica fiscale". Legarantiscono che i Paesi non superino il rapporto del 3% del deficit sul Pil e del 60% del debito sul Pil. Nella riforma varata a primavera 2024 si prevede un unico indicatore per ciascuno Stato (l'andamento della spesa) con un automatismi di verifica (il "conto di controllo": non si può deviare dalla spesa concordata). È stata però inserita appunto la possibilità per i Paesi di far scattare clausole di salvaguardia nazionali in caso di "circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro" che "abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche". La clausola generale attivata col Covid si attiva invece – stando alle nuove regole – con una "grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso" e legalmente potrebbe essere difficile usarla per consentire investimenti nella difesa.E in occasione del concomitante incontro tra i leader Ue convocato a Parigi da Emmanuel Macroncon un conseguente rialzo dei titoli di Stato: il rendimento del decennale italiano sale di sei punti base al 3,58% e quello tedesco al 2,49%. In aumento di sei punti anche quello della Spagna al 3,12%, della Francia al 3,23% e della Grecia al 3,34 per cento.All'Ecofin sono attesi anche ile deiTra i vari punti in agenda all'Eurogruppo anchecon aggiornamenti da Sofia sugli sforzi del Paese per soddisfare i quattro criteri di convergenza per la moneta unica. Una decisione del Consiglio dovrebbe venir presa entro luglio in modo che la Bulgaria possa prepararsi per tempo per diventare il 21esimo membro dell'euro all'inizio del prossimo anno.