G7: pronti a misure necessarie per sostenere fornitura energetica, compreso rilascio scorte

(Teleborsa) - "Continueremo a monitorare attentamente la situazione e gli sviluppi nei mercati energetici e ci incontreremo quando necessario per scambiare informazioni e coordinarci all'interno del G7 e con i partner internazionali. Siamo". Lo afferma il comunicato dei, dopo l'incontro con anche i presidenti del Fondo monetario internazionale (FMI), della Banca Mondiale, dell'OCSE e dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) per discutere del conflitto in Medio Oriente, del suo impatto sulla stabilità regionale e sulle condizioni economiche globali.Leammontano a circa 8,2 miliardi di barili, secondo i dati dell', e nel 2025 sono al livello più alto dal 2021. I membri della IEA possiedono riserve strategiche per 1,2 miliardi, a cui vanno aggiunti 600 milioni di barili di depositi privati detenuti per obbligo di legge.La, in base agli ultimi dati del maggio 2025, stima che i paesi dell'Unione detengono complessivamente 43,5 milioni di tonnellate (una tonnellata sono circa 6,8 barili) di riserve strategiche di petrolio. L'Italia detiene 2,7 milioni di riserve strategiche di petrolio; la Francia 5,1 milioni, la Germania 12,6 milioni. Gli USA dovrebbero detenere all'incirca 415 milioni di barili, secondo i dati del Dipartimento dell'energia. Le riserve strategiche sono solo una parte delle riserve complessive di petrolio di ciascun Paese, che per le nazioni del G7 alla fine del 2025 si aggiravano tra i 250 e i 260 miliardi di barili.Ledi petrolio greggio e prodotti petroliferi (benzina, jet fuel, gasolio, olio combustibile) sono di quasi 12 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), secondo l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (). Le riserve strategiche italiane di gas sono 4,5 miliardi di metri cubi, su di un totale di 18 miliardi di metri cubi stoccati in Italia, secondo"Il rischio economico è di nuovo la fiammata provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia e", ha detto il ministro dell'Economiaal G7 Finanze, secondo quanto si legge in un post pubblicato sui social dal MEF.