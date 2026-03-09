Crisi energetica, dal G7: manca ancora intesa sull’uso delle riserve petrolifere

(Teleborsa) - Le nazioni delnon hanno ancora raggiunto unper undelle, nonostante l'escalation del conflitto ine il greggio stabilmente sopra i 100 dollari al barile. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la Francia — che detiene la presidenza di turno — ha confermato che il gruppo "non è ancora arrivato" a organizzare un intervento globale sulle scorte d'emergenza.Al termine di un vertice virtuale tra i ministri delle Finanze, il ministro franceseha cercato di rassicurare i mercati pur confermando lo stallo decisionale: "Abbiamo concordato di seguire la situazione molto da vicino, siamo pronti a prendere tutte le misure necessarie, incluso l’uso delleper stabilizzare il mercato".Apertura sulla soluzione è arrivata anche da Bruxelles dove il Commissario UE all'Economiaha dichiarato a Bloomberg che i capi delle finanze dell'area euro discuteranno l'opzione del rilascio per "fornire più offerta durante questa interruzione".Il ricorso alle riserve strategiche, solitamente coordinato dall', resta una misura estrema adottata solo cinque volte nella storia, incluse due risposte all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022.Nel frattempo, il presidente franceseha proposto da Cipro una"puramente difensiva" per scortare petroliere e portacontainer attraverso lonon appena la fase iniziale della guerra si sarà attenuata.