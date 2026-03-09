Crisi energetica, dal G7: manca ancora intesa sull’uso delle riserve petrolifere

(Teleborsa) - Le nazioni del G7
non hanno ancora raggiunto un accordo
per un rilascio coordinato
delle riserve strategiche di petrolio
, nonostante l'escalation del conflitto in Iran
e il greggio stabilmente sopra i 100 dollari al barile. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la Francia — che detiene la presidenza di turno — ha confermato che il gruppo "non è ancora arrivato" a organizzare un intervento globale sulle scorte d'emergenza.
Al termine di un vertice virtuale tra i ministri delle Finanze, il ministro francese Roland Lescure
ha cercato di rassicurare i mercati pur confermando lo stallo decisionale: "Abbiamo concordato di seguire la situazione molto da vicino, siamo pronti a prendere tutte le misure necessarie, incluso l’uso delle riserve strategiche
per stabilizzare il mercato".
Apertura sulla soluzione è arrivata anche da Bruxelles dove il Commissario UE all'Economia Valdis Dombrovskis
ha dichiarato a Bloomberg che i capi delle finanze dell'area euro discuteranno l'opzione del rilascio per "fornire più offerta durante questa interruzione".
Il ricorso alle riserve strategiche, solitamente coordinato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia
, resta una misura estrema adottata solo cinque volte nella storia, incluse due risposte all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022.
Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron
ha proposto da Cipro una missione marittima
"puramente difensiva" per scortare petroliere e portacontainer attraverso lo stretto di Hormuz
non appena la fase iniziale della guerra si sarà attenuata.