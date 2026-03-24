La lobby francese Medef non prevede impennata inflazione causa guerra Iran

Crescita più lenta e inflazione in aumento di qualche decimo di punto

(Teleborsa) - Secondo il presidente della Medef, la più grande associazione imprenditoriale francese, non ci sarà un'impennata dell'inflazione a causa della guerra con l'Iran.



"Ci aspettiamo che non ci sarà un'esplosione dell'inflazione, ma una crescita più lenta e un'inflazione che potrebbe aumentare di qualche decimo di punto, a seconda delle circostanze", ha affermato Patrick Martin martedì su BFM Business.



In Francia, Martin ha affermato che la Medef è più preoccupata per i tassi di interesse, poiché l'associazione imprenditoriale considera le finanze pubbliche in una situazione "grave". Ciononostante, ha accolto con favore i piani del governo per alleviare le pressioni sulla liquidità delle aziende in settori come i trasporti, attraverso la dilazione dei pagamenti delle imposte.



Con l'aumento vertiginoso dei costi energetici, i responsabili politici stanno monitorando attentamente i segnali di pressioni inflazionistiche in Europa. Con il rapido mutare dei rischi di un'escalation del conflitto con l'Iran, anche le scommesse degli operatori di mercato su aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali per contrastare l'inflazione hanno subito forti oscillazioni.

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