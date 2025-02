Interpump ancora in calo dopo il crollo di venerdì

Interpump

(Teleborsa) - Non riesce il rimbalzo al titolo, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico. Dopo un crollo superiore al 16% nella seduta di venerdì, ilVenerdì, a mercato aperto, Interpump ha comunicato di aver chiuso il 2024 con vendite nette pari a 2.078,4 milioni (-7,2% rispetto al 2023), un'EBITDA a 456,6 milioni (-14,9%) e un utile netto consolidato di 228,5 milioni (-17,7%). Il presidente esecutivo, Fulvio Montipò, ha sottolineato che "il 2024 ha certamente rappresentato". Quanto alle stime per l'anno in corso, "gli scenari che hanno caratterizzato l'esercizio 2024 non registrano cambiamenti significativi nelle prime settimane del 2025".A pesare sull'andamento del titolo sono anche leha abbassato la raccomandazione a "Hold", mentre Berenberg ha tagliato il target price a 50 euro per azione dai precedenti 55 euro.Dopo dieci minuti di contrattazioni,mostra un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 37,46 e successiva 37. Resistenza a 38,52.