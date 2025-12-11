Mercati europei positivi dopo la Fed, a Milano spicca Cucinelli

(Teleborsa) - Le Borse europee hanno chiuso la seduta in buon rialzo
, sostenute da un clima ancora positivo, dopo il taglio dei tassi da parte della Fed e le prospettive economiche favorevoli per il 2026, nonostante le prese di profitto sul settore tecnologico in seguito ai risultati trimestrali deludenti
di Oracle
, che hanno riacceso il dibattito sulla tempistica dei ritorni derivanti dagli investimenti nell'intelligenza artificiale.
Gli investitori digeriscono le ultime mosse delle banche centrali. Ieri sera, come previsto, la Federal Reserve ha tagliato
i tassi di 25 punti base, portando l'intervallo obiettivo al 3,50-3,75%. La decisione è stata adottata con un voto di 9 a 3, con dissensi in entrambe le direzioni, una configurazione rara che riflette una rottura della consueta collegialità del FOMC sotto la presidenza di Powell. Le proiezioni sui tassi rimangono invariate rispetto a settembre: un taglio di 25 punti base previsto nel 2026, un altro nel 2027, portando il tasso obiettivo verso l'intervallo del 3,25-3,50%. Stamattina, la Banca Nazionale Svizzera ha confermato
il tasso di riferimento a zero, spiegando che nei mesi scorsi l'inflazione è risultata leggermente più bassa di quanto atteso, ma la pressione inflazionistica a medio termine è praticamente immutata rispetto all'ultimo esame della situazione economica e monetaria.
Sul fronte economico, in Italia
nel terzo trimestre il tasso di disoccupazione è sceso al 6,1% dal 6,3% precedente. Negli Stati Uniti
a settembre il deficit commerciale si è attestato a -52,8 miliardi di dollari, contro -63,1 miliardi attesi e -59,3 precedenti, portandosi al livello più basso da metà 2020. Nella settimana fino al 6 dicembre le nuove richieste di sussidi di disoccupazione USA sono salite
a 236 mila, registrando dalla rilevazione precedente (192 mila, minimo da oltre 3 anni) l’incremento più elevato dopo la pandemia.
A Milano
spicca Brunello Cucinelli
, dopo che ieri a mercati già chiusi ha previsto
un incremento del fatturato a cambi costanti tra l'11% e il 12% nel 2025, superiore rispetto alle attese di inizio anno, e ha confermato l'outlook per il 2026. Oggi ha incassato
anche un upgrade a "Buy" da Equita
.
L'Euro / dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,50%. L'Oro
, in aumento (+0,79%), raggiunge 4.262,2 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,95%, scendendo fino a 57,32 dollari per barile.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +74 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,52%. Tra le principali Borse europee
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,68%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,49%, e in luce Parigi
, con un ampio progresso dello 0,79%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,54%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.402 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,11%); sale il FTSE Italia Star
(+0,87%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, andamento positivo per Brunello Cucinelli
, che avanza di un discreto +2,94%. Ben comprata Campari
, che segna un forte rialzo del 2,79%. Buzzi
avanza del 2,75%. Si muove in territorio positivo Interpump
, mostrando un incremento del 2,71%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Prysmian
, che ha terminato le contrattazioni a -2,80%. Sotto pressione Leonardo
, con un forte ribasso del 2,06%. Soffre Saipem
, che evidenzia una perdita dell'1,63%. Fiacca Stellantis
, che mostra un piccolo decremento dell'1,47%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, doValue
(+8,06%), Cementir
(+3,62%), Sesa
(+2,49%) e Cembre
(+2,36%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Alerion Clean Power
, che ha archiviato la seduta a -4,15%. Preda dei venditori Maire
, con un decremento del 2,80%. Si concentrano le vendite su Safilo
, che soffre un calo dell'1,65%. Discesa modesta per BFF Bank
, che cede un piccolo -1,31%.