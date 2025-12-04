Mercati europei positivi trainati dal settore Auto, a Milano corre Stellantis

Equita

(Teleborsa) -, dopo che ieri il presidente statunitense Donald Trump ha proposto di ridurre drasticamente gli standard sull'efficienza dei consumi di carburante, nel tentativo di rendere più semplice per le case automobilistiche vendere auto a benzina. "Riteniamo che la procedura per la modifica andrà a buon fine, permettendo alle case automobilistiche di risparmiare costi di R&D, evitando il rischio di penali nel caso di mancato rispetto delle regole e probabilmente riuscendo a limitare rincari dei prezzi delle auto", commentaSul fronte macroeconomico, a il volume deldestagionalizzato è rimasto stabile su base mensile sia nell'che nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat; rispetto a ottobre 2024, l'indice è aumentato dell'1,5% nell'area euro e dell'1,6% nell'UE.Guardando agli, i dati macroeconomici di ieri che hanno rafforzato le probabilità di unda parte della Fed nella riunione di settimana prossima. Dopo l'indagine ADP di ieri, e in assenza di dati ufficiali del BLS (rinviati a causa dello shutdown), gli investitori esamineranno attentamente due indicatori questo pomeriggio: le stime sulla creazione di posti di lavoro di Revelio Labs e l'indagine Challenger sulle intenzioni di assunzioni e licenziamenti a novembre.In, il governatore della Bank of Japan,, ha segnalato l'incertezza sulla misura in cui i tassi potranno essere aumentati a causa della difficoltà di stimare il tasso di interesse neutrale del paese, attualmente stimato tra l'1% e il 2,5%. Ueda ha anche accennato a un potenziale aumento del tasso allo 0,75% entro la fine del mese, mentre la banca centrale valuta i "pro e i contro" di un inasprimento della politica monetaria.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. L'è sostanzialmente stabile su 4.198,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,27 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +77 punti base, con ilche si posiziona al 3,46%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,77%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,42%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 46.153 punti. Guadagni frazionali per il(+0,27%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+0,94%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,82%.avanza del 3,49%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,27%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,59%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%. Tentenna, che cede l'1,27%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,00%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,17%),(+4,98%),(+3,37%) e(+3,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,73%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,31%.