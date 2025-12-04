Mercati europei positivi trainati dal settore Auto, a Milano corre Stellantis

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per le Borse europee, con Francoforte che fa meglio di tutte grazie al comparto Auto
, dopo che ieri il presidente statunitense Donald Trump ha proposto di ridurre drasticamente gli standard sull'efficienza dei consumi di carburante, nel tentativo di rendere più semplice per le case automobilistiche vendere auto a benzina. "Riteniamo che la procedura per la modifica andrà a buon fine, permettendo alle case automobilistiche di risparmiare costi di R&D, evitando il rischio di penali nel caso di mancato rispetto delle regole e probabilmente riuscendo a limitare rincari dei prezzi delle auto", commenta Equita
.
Sul fronte macroeconomico, a il volume del commercio al dettaglio
destagionalizzato è rimasto stabile su base mensile sia nell'area euro
che nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat; rispetto a ottobre 2024, l'indice è aumentato dell'1,5% nell'area euro e dell'1,6% nell'UE.
Guardando agli Stati Uniti
, i dati macroeconomici di ieri che hanno rafforzato le probabilità di un ulteriore taglio dei tassi
da parte della Fed nella riunione di settimana prossima. Dopo l'indagine ADP di ieri, e in assenza di dati ufficiali del BLS (rinviati a causa dello shutdown), gli investitori esamineranno attentamente due indicatori questo pomeriggio: le stime sulla creazione di posti di lavoro di Revelio Labs e l'indagine Challenger sulle intenzioni di assunzioni e licenziamenti a novembre.
In Giappone
, il governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda
, ha segnalato l'incertezza sulla misura in cui i tassi potranno essere aumentati a causa della difficoltà di stimare il tasso di interesse neutrale del paese, attualmente stimato tra l'1% e il 2,5%. Ueda ha anche accennato a un potenziale aumento del tasso allo 0,75% entro la fine del mese, mentre la banca centrale valuta i "pro e i contro" di un inasprimento della politica monetaria.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 4.198,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,27 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ben comprata Francoforte
, che segna un forte rialzo dello 0,77%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,42%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 46.153 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,27%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,94%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in evidenza Stellantis
, che mostra un forte incremento del 3,82%. STMicroelectronics
avanza del 3,49%. Si muove in territorio positivo Interpump
, mostrando un incremento del 3,27%. Denaro su Amplifon
, che registra un rialzo dell'1,59%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS
, che ottiene -2,03%. Tentenna Italgas
, che cede l'1,27%. Sostanzialmente debole Lottomatica
, che registra una flessione dell'1,00%. Si muove sotto la parità Azimut
, evidenziando un decremento dello 0,98%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Comer Industries
(+6,17%), Avio
(+4,98%), D'Amico
(+3,37%) e Fincantieri
(+3,13%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su doValue
, che continua la seduta con -2,27%. Si concentrano le vendite su Cembre
, che soffre un calo dell'1,75%. Vendite su Juventus
, che registra un ribasso dell'1,73%. Contrazione moderata per Banca Ifis
, che soffre un calo dell'1,31%.