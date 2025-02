Juventus FC vola con l'Inter e con l'investimento di Tether

Juventus

FTSE Italia All-Share

società operante nel settore del calcio professionistico

Juventus

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,37%. Il club bianconero è al top fra le Mid-Cap, complice la vittoria in campo sull'Inter per 1-0 e la notizia dell'ingresso della stablecoin Tether nel capitale. Venerdì, la criptovaluta che fa capo a Paolo Ardoino ha annunciato un investimento nella Juventus, con una quota di minoranza che definisce "strategica".Una mossa che lo stesso Ardoino ha commentato con "Make Juventus Great Again", alludendo al motto della campagna elettorale di Donald Trump. Nel corso del weekend, lo stesso manager ha precisato su X che Tether ha comunicato alla Consob la sua partecipazione una volta aver superato a soglia del 5% dei diritti di voto. Gli acquisti sarebbero avvenuti sul mercato ed i venditori sarebbero stati i fondi di investimento, poiché la partecipazione della controllante EXOR è ferma al 78%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,772 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,928, mentre il primo supporto è stimato a 2,617.