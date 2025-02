Periti assicurativi, Consap:prova idoneità per iscrizione nel ruolo

(Teleborsa) - Indetta la Prova di Idoneità per l’iscrizione nelLo comunica Consap in una nota spiegando che per iscriversi è possibile presentare la domanda di ammissione alla Prova di Idoneità in modalità online, dalle ore 00:00 del 1 marzo fino alla mezzanotte del 31 marzo utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo dedicato.La data, il luogo e l’orario della prova saranno comunicati sul sito Consap entro il