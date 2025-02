Stellantis produrrà anche a Termoli i cambi per le vetture ibride

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato che, a partire dal 2026,(Electrified Dual Clutch Transmission), con un obiettivo a regime di trecentomila unità all'anno.L'iniziativa è una conseguenza della(fine gennaio), da parte di Stellantis, del pieno controllo del processo di sviluppo e produzione del cambio eDCT, in precedenza condotto in collaborazione con un OEM belga.Con la decisione di ampliare la missione produttiva dell'impianto di Termoli, diventano tre gli stabilimenti Stellantis dedicati alla produzione della trasmissione eDCT: Termoli si affianca infatti alle fabbriche di, che sta lavorando a pieno ritmo, e. Per far fronte alla crescente domanda di componenti chiave del cambio eDCT, verranno incrementati anche i livelli produttivi della componentistica di Sint Truden e della stessa Metz, dove verrà impiantata anche una nuova linea di assemblaggio.La scelta di incrementare la produzione dei cambi eDCT è anchedel gruppo, che prevede l'ampliamento e il rinnovamento della gamma ibrida MHEV e PHEV.