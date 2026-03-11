Stellantis annuncia il pricing dei bond ibridi da 4 miliardi di euro e 865 milioni di sterline

(Teleborsa) - Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, ha prezzato l'offerta di obbligazioni ibride perpetue subordinate
, effettuata il 10 marzo.
L'emissione sarà strutturata nelle seguenti tranche: 2,2 miliardi di euro
di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 5,25 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,250% fino alla prima data di reset del 16 giugno 2031; 1,8 miliardi di euro
di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 8 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,875% fino alla prima data di reset del 16 marzo 2034; 865 milioni di sterline
di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 6,5 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale dell'8,250% fino alla prima data di reset del 16 settembre 2032.
L'offerta adempie ed esaurisce l'autorizzazione concessa dal CdA ad emettere obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro, come precedentemente comunicato. L'emissione rafforzerà ulteriormente la struttura patrimoniale e la posizione di liquidità
di Stellantis.