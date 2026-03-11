Stellantis annuncia il pricing dei bond ibridi da 4 miliardi di euro e 865 milioni di sterline

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, ha, effettuata il 10 marzo.L'emissione sarà strutturata nelle seguenti tranche:di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 5,25 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,250% fino alla prima data di reset del 16 giugno 2031;di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 8 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,875% fino alla prima data di reset del 16 marzo 2034;di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 6,5 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale dell'8,250% fino alla prima data di reset del 16 settembre 2032.L'offerta adempie ed esaurisce l'autorizzazione concessa dal CdA ad emettere obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro, come precedentemente comunicato. L'emissionedi Stellantis.