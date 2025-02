Adventure, Cozza: apprezzamento Borsa dà valore a quanto costruito in questi anni

Adventure





(Teleborsa) - "In questo momento il, che si rivolgono appunto alla comparazione per districarsi in quelle che sono le offerte migliori del momento, soprattutto in un momento così difficile come in questo periodo per il settore energetico". Lo ha detto a Teleborsadi, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth".- ha spiegato - perché oltre alla qualità e alla professionalità dei nostri consulenti ci avvaliamo di una campagna marketing pubblicitaria su reti nazionali come Rai e Mediaset, abbiamo avuto un testimonial d'eccezione come Gerry Scotti e siamo presenti anche con le sponsorizzazioni sportive come sponsor del Torino Calcio"."Sicuramente la Borsa e il mercato ci hanno valutati positivamente - ha detto Cozza - Ci siamo quotati l'8 di agosto e il nostro titolo valeva 2 euro ad azione, oggi il nostro titolo è intorno ai 21-22 euro ad azioni, quindi con una capitalizzazione di 140 milioni di euro. Questo sicuramente a noi fa piacere e fa sicuramente piacere anche ai nostri investitori che hanno creduto in noi. Per noi è"."Noi- ha sottolineato la CEO di Adventure - dal 2019 ad oggi siamo cresciuti in termini di visitatori sul nostro sito, siamo cresciuti in mandati, siamo cresciuti anche soprattutto in fatturato"."Solo nel 2024 ci hanno raggiunto sul nostro sito oltre 2 milioni di utenti, vantiamoche sono, Fastweb e potrei dirne tante altre ancora, ma soprattutto siamo cresciuti nel fatturato: se penso a quando abbiamo iniziato nel 2019 che fatturavamo circa 500 mila euro, nel 2023 abbiamo fatturato 8,2 milioni circa", ha concluso.