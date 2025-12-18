Adventure, signing per l'acquisizione del 70% di Easy Contact per 4,5 milioni di euro

Adventure

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, ha, società con sede a Cagliari, proprietaria del comparatore di utilities Cambiafacile.it, operante nel settore del customer management e della gestione dei processi di vendita, con particolare specializzazione nelle attività di contact center, teleselling e digital customer acquisition.Fondata a Cagliari dai, Easy Contact ha sviluppato negli ultimi anni un modello di business orientato alla gestione integrata del customer journey, dalla generazione delle lead fino alla conversione e fidelizzazione, con un forte focus su metriche di performance e qualità del datoAlla data dell'operazione, Easy Contact, collaborando con primari operatori nazionali. Il portafoglio mandati rappresenta un asset strategico in grado di garantire continuità operativa e diversificazione delle fonti di ricavo. Al 31 dicembre 2024 Easy Contact evidenziava un fatturato di 6.792k euro, un EBITDA di 231k euro e cassa netta (PFN) pari a 181k euro.Easy Contact sarà pienamente integrata all'interno di Adventure, ma conche guideranno la transizione e continueranno a rivestire i ruoli manageriali anche post integrazione.Ilper l'acquisto del 70% delle quote di Easy Contact è pari a, di cui: 1.800.000 euro da pagarsi per cassa al closing; l'importo sarà finanziato mediante disponibilità liquide già disponibili; 1.200.000 euro da pagarsi tramite azioni Adventure di nuova emissione; fino a ulteriori massimi 1.500.000 euro come aggiustamento prezzo in funzione di risultati economici obiettivo che Easy Contact deve raggiungere sulla chiusura di bilancio 2026 e 2027.Adventure comunica che sono tuttora in corso le due diligence di business, finanziaria, fiscale e legale relativamente a Easy Contact e che ildell'operazione dovrebbe avvenire"L'acquisizione del 70% di Easy Contact rappresenta un passaggio strategico nel nostro percorso di crescita industriale annunciato nel giorno dell'IPO - ha commentato l'- L'operazione consente ad Adventure di integrare competenze qualificate nel settore energia e soprattutto nel digital marketing per l'acquisizione di lead e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche evolute, rafforzando il controllo dei processi lungo tutta la catena del valore. Questa acquisizione accelera il posizionamento di Adventure verso una leadership di mercato sempre più solida, con un significativo upgrade della qualità delle lead e dell'efficienza operativa complessiva. L'operazione risulta strategica per il rafforzamento della leadership di mercato e la creazione di valore tramite integrazione di know-how tecnologico, marketing strategico e processi di intelligenza artificiale".