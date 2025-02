Enac: designato dal MIT Autorità nazionale di vigilanza per attuazione cielo unico europeo

(Teleborsa) - Importante riconoscimento perda parte delche ha designato l'Ente qualeai sensi del Regolamento UE 2024/2803, relativo all'attuazione del cielo unico europeo.Si tratta – spiegain una nota – di un'ulteriore conferma delle capacità professionali e dell'esperienza di Enac per svolgere il ruolo e le attività relative a: valutazione e sorveglianza dell'adempimento, da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea, dei requisiti in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa; verifica del rispetto e dell'adempimento, da parte dei fornitori di servizi, dei requisiti di sicurezza e di difesa nazionali previsti dal medesimo regolamento; valutazione e approvazione della fissazione dei prezzi per la fornitura dei Servizi Comuni di Informazione (CIS); attuazione e monitoraggio dei sistemi di prestazioni e di tariffazione; la sorveglianza sulla trasparenza della contabilità dei fornitori di servizi di navigazione aerea.