Fisco, Agenzia Entrate: nel 2024 record di recupero risorse da evasione fiscale

(Teleborsa) - L'Aha fatto sapere che nel 2024 sono affluite nellemaggiori risorse per, 2 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Di queste, "quasi l'80% dal recupero dell'evasione fiscale", ha sottolineato il direttore Vincenzo Carbone che ha presentato questa mattina i risultati dell'Agenzia nel 2024. In particolare,le risorse che sono confluite nelle casse dello Stato grazie all'attività di recupero dell'svolta da Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle entrate Riscossione (il risultato più alto di sempre) a cui si sommano altriconseguiti da Agenzia delle entrate Riscossione per conto di altri Enti.I 26,3 miliardi di recupero dell'evasione fiscale, ha spiegato l'Agenzia, provengono principalmente (per l'87%) da, che hanno consentito di incassare 22,8 miliardi di euro. Di questi, 12,6 miliardi sono stati versati dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto dell'Agenzia delle Entrate; 5,7 miliardi a seguito di una cartella e 4,5 miliardi sono frutto delle attività di promozione della compliance.Gli incassi dell'Agenzia delle Entrate dacome la rottamazione delle cartelle, i pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti e la vecchia pace fiscale, ammontano nel 2024 a 3,5 miliardi, con una flessione di oltre il 30% rispetto al 2023.Nel 2024 l'ha complessivamente incassato 16 miliardi di euro nel 2024 (+8% rispetto al 2023), di cui 10,6 miliardi da attività ordinarie e 5,4 da misure straordinarie. In particolare, 8,9 miliardi sono stati riscossi per conto dell'Agenzia delle Entrate; 3,8 miliardi per l'Inps; 1 miliardo per i Comuni e i restanti per altri enti (Regioni, Casse di previdenza, Ministeri, Inail, ecc). Il 57% delle somme (oltre 9 miliardi) sono state versate da contribuenti con debiti superiori a 100mila euro.Ilrelativo ai principali tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate ha raggiunto inel 2024, in crescita di 43 miliardi rispetto al 2023 (+8%).nel 2024 hanno toccato i 24,2 miliardi di euro, con un aumento di quasi due miliardi rispetto all'anno precedente. In particolare, poco meno di 21 miliardi sono andati al settore produttivo, mentre alle famiglie sono andati oltre 3 miliardi.