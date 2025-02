Migrazioni regolari, Calderone in dialogo con il Commissario Ue Brunner

(Teleborsa) - Laha incontrato oggi ilin visita in Italia. Durante il colloquio Calderone – fa sapere il ministero in una nota – ha sottolineato l'impegno del governo italiano per la migrazione regolare di lavoratori qualificati, così da permettere un migliore incontro tra i bisogni del tessuto produttivo italiano con le competenze dei lavoratori migranti, in parallelo al contrasto delle migrazioni irregolari.Oltre a illustrare la recenteCalderone ha inoltre sottolineato il rilancio della formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi Terzi e i suoi riscontri nel mondo produttivo, con l'attivazione di risorse private e la promozione di programmi di formazione da parte di organizzazioni datoriali, agenzie private per il lavoro, organismi della formazione professionale ed enti del terzo settore. Al momento sono 28 i progetti già approvati in 15 paesi per formare complessivamente quasi 5mila lavoratori.