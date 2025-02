Ucraina, Europa divisa sull'invio di truppe di pace

(Teleborsa) - Si conclude con un nulla di fatto ilsull'convocato dal presidente francesea Parigi. Non è stata raggiunta infatti alcuna linea comune, a partire dalla possibilità di inviare truppe di pace in Ucraina, ipotesi sostenuta dallo stesso Macron. Il presidente francese ha anche avuto un colloquio telefonico di una ventina di minuti con il presidente americanoprima dell'inizio della riunione, durata circa tre ore, e anche al termine della stessa."Dopo aver riunito diversi leader europei, ho appena parlato con il presidente Trump, poi con il presidente. Vogliamo una pace solida e duratura in Ucraina - ha scritto Macron a tarda sui suoi canali social -. A tal fine, ladeve porre fine alla sua aggressione e ciò deve essere accompagnato da garanzie di sicurezza forti e credibili per gli ucraini. Altrimenti il rischio sarebbe quello di vedere finire questocome è avvenuto con gli accordi di Minsk. Lavoreremo su questo con tutti gli europei, gli americani e gli ucraini. Questa è la chiave".I capi dei governi di Francia, Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Polonia e Olanda - presenti anche i vertici Ue e della Nato - hanno però condiviso solo i, cioè necessità di condividere le scelte con gli Stati Uniti, l'esigenza di garantire una pace giusta e di proteggere l'Ucraina.Il cancelliere tedesco,, è apparso tra i più contrari all'invio di forze di pace in Ucraina, dichiarando di essere "irritato" da chi ha avanzato questo tema. "Credo - ha dichiarato lasciando la riunione - che sia del tutto prematuro parlarne ora. Anzi sono anche un po' irritato per questo dibattito. Voglio dirlo chiaramente: qui si discute sulla testa degli ucraini di trattative di pace che ancora non hanno avuto luogo, alle quale gli ucraini non hanno detto di sì e non si sono nemmeno seduti al tavolo".Anche la presidente del Consiglio italiana,, non è sembrata convinta dall'ipotesi. Secondo quanto riportato da Ansa, Meloni avrebbe infatti sostenuto che l'invio di truppe europee di deterrenza in Ucraina sarebbe la soluzione "più complessa e la meno efficace", soprattutto senza adeguate "" per Kiev. La leader italiana avrebbe poi criticato il, troppo ristretta e senza Stati baltici e del Nord, i più esposti al rischio di estensione del conflitto, e soprattutto in contrasto con gli, sottolineando al contrario la necessità di coinvolgere e farsi coinvolgere da Washington, perché "è nel contesto euro-atlantico che si fonda la sicurezza comune"."L'Ucraina merita la pace attraverso una posizione di forza. Una pace rispettosa della sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale, con forti garanzie di sicurezza. L'Europa si fa carico di tutta la sua parte di assistenza militare all'Ucraina", ha dichiaratodopo aver lasciato l'Eliseo.Intanto agli Stati Uniti si preparano all'incontro con la. Uno dei suoi componenti,, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha dichiarato che la ripresa delle rtra la Russia e gli Usa sarà fra i temi principali nelle trattative che cominciano oggi a Riad dopo che "le compagnie americane hanno perso oltre 300 miliardi di dollari lasciando il mercato russo". "Trovare vie comuni e soluzioni positive ai problemi è molto importante per gli Usa e per molti altri Paesi che cominciano a capire che il mercato russo è molto attraente e c'è bisogno di essere presenti in questo mercato", ha aggiunto Dmitriev secondo quanto riportato dalle agenzie russe.