Gruppo Sella, al via tavoli di lavoro sul nuovo piano strategico

(Teleborsa) - Il gruppoha avviato riflessioni e tavoli di lavoro interni per la definizione del nuovo piano strategico 2027-2030, valutando anche possibili evoluzioni dell’attuale organizzazione di settori trainanti della propria crescita quale il private banking e i sistemi di pagamento.L’obiettivo, spiega una nota, è proseguire il percorso di crescita solida, strutturale e costante ottenuta con i precedenti piani, incentrati sulla qualità della relazione con i clienti e sull’innovazione tecnologica e digitale, orientati a ottenere impatto positivo sull’economia e la società."In uno scenario globale in rapida evoluzione e alla luce della significativa crescita del gruppo in questi anni, le valutazioni in corso sono incentrate sull’ulteriore focalizzazione delle sue società specializzate nei diversi ambiti di attività - Banca Sella, Banca Patrimoni Sella & C. e Fabrick - al fine di cogliere le opportunità di mercato e servire al meglio i clienti con una offerta integrata, favorendo l'efficienza, la collaborazione e le sinergie interne in tutti i settori in cui in gruppo è impegnato".I tavoli di lavoro, come ha spiegato il Ceo della capogruppo Banca Sella Holding nel consueto incontro annuale con i dipendenti del gruppo, al momento sono impegnati "a studiare e valutare le diverse ipotesi possibili e proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare le eventuali soluzioni migliori ai fini del prossimo piano strategico".