Yolo, De Cobelli: valutiamo ingresso di partner industriali o finanziari con grandi prospettive

(Teleborsa) - ". Le operazioni effettuate - non solo le ultime, ma anche quelle meno recenti del 2023 - ci hanno dato grande soddisfazione. Siamo, abbiamo dato il nostro impulso commerciale ulteriore facendo evolvere queste realtà da realtà magari più locali a realtà nazionali. Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."Le ultime comunicate e fatte, riferendomi a, stanno procedendo anche loro bene nell'integrazione - ha spiegato - Era una, una piccola realtà che si avvale di professionisti per gestire le giornate di formazione, appunto attiva sul mondo dell'education. Come mai Yolo acquisisce una realtà nel mondo dell'education? Perché nasciamo con l'obiettivo di supportare il mercato assicurativo nello sviluppo dell'offerta attraverso innovazione non solo digitale ma ovviamente anche di prodotto, quindi è importante poter dare ai nostri partner un servizio completo che sia la tecnologia, il supporto nello sviluppo dei prodotti e il supporto nella formazione anche poi delle proprie reti che devono distribuire questi prodotti o devono usare nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Quindi questa acquisizione è molto sinergica al nostro posizionamento sul mercato"."Abbiamo annunciato un'altra acquisizione, per la quale stiamo completando la due diligence, che è una delle condizioni sospensive perpoi effettuarla", ha detto con riferimento a. "Qui invece parliamo di un broker che opera sul mercato in modalità ibrida, quindi ha sia un buon posizionamento nel mondo online sul tema dell'RC Professionale - quindi un'offerta rivolta alle PMI - sia una presenza molto forte anche sul mondo delle reti fisiche, quindi è perfettamente anche questo", ha raccontato De Cobelli."Peraltro segue diciamo i trend di mercato che stiamo vedendo, ovvero una- ha detto il CEO di Yolo - È di questi giorni la notizia del decreto che renderà obbligatoria la polizza catastrofale, quindi avere una struttura che già dialoga con le PMI attraverso la quale veicolare anche questi nuovi prodotti è per noi molto importante".Con riferimento all'attività all'estero, ha detto: "Nasciamo con il nostro modello di business prevalentemente B2B e B2B2C, quindi siamo. In questo caso ci siamo sempre proposti anche a livello internazionale, abbiamo vinto questa gara due anni fa con CNP Santander Insurance, che è la join venture tra CNP e; gara che ci ha visto avviare un supporto per la distribuzione digitale attraverso Santander Consumer Finance in Spagna e adesso ci porterà in Polonia e in Germania. Non solo, abbiamo anche attraverso la nostra presenza sul mercato spagnolo, siamo entrati in contatto con questa compagnia assicurativa che è la seconda compagnia del mercato messicano, e abbiamo sottoscritto un contratto per l'avvio anche lì distribuzione digitale utilizzando la nostra piattaforma"."Siamo molto attivi nello sviluppo delle partnership non solo all'estero ma anche in Italia evidentemente, dove abbiamo vinto qualche cosa interessante nel mondo dell'energia o nel mondo di altri soggetti che operano nel marketing - ha continuato - Tutto questo perché c'è un mercato fuori che comunque sta crescendo e. Noi siamo un abilitatore della distribuzione assicurativa e quindi con grande fatica e sforzi riusciamo a crescere e a rendere il nostro servizio ben apprezzato dal mercato".L'anno scorso Yolo ha dato mandato a Banca IMI (gruppo) per esplorare opzioni strategiche. "Noi stiamo guardando a come accelerare la nostra crescita - ha detto a questo proposito - Noi siamo nati a fine 2017, pian piano siamo cresciuti e abbiamo raggiunto una dimensione di fatturato superiore ai 10 milioni di euro, ma siamo ancora una realtà piccola. Ci sono player molto più grandi di noi, quindi la nostra idea è accelerare la crescita. Da qui il mandato a IMI di individuare opzioni strategiche per favorire questo percorso, che possono significare l'"."Del resto stiamo assistendo comunque a un- ha fatto notare De Cobelli - Sono di qualche settimana fa recenti comunicazioni di player operanti nel mondo del private equity di acquisizioni di realtà operanti nel mondo italiano".