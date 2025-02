Com.Tel, Lazzerini: raccolta IPO per acquisizioni molto mirate, abbiamo ambizioni importanti

Com.Tel





(Teleborsa) - "Il precorso di quotazione è stato lungo e complesso, perché entrare in Borsa richiede di essere perfetti, per cui siamo felici di essere arrivati ed è per noi un momento di soddisfazione. Abbiamo un flottante che si attesta attorno all'11% del capitale, abbiamo fatto una, oltre che a finanziare parzialmente lo sviluppo organico, ma è prevalentemente M&A. Questo è un punto d'arrivo di un percorso lungo, però per noi è la partenza: entriamo in Borsa per crescere crescere ulteriormente e abbiamo ambizioni decisamente importanti". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.Com.Tel rappresenta la settima ammissione del 2025 su. In fase di collocamento Com.Tel ha raccolto 4,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 10,98% e ladi mercato all'IPO è pari a 44,2 milioni di euro."La sfida per l'IPO è stata un po' mettere tutto a posto, nel senso che l'azienda deve essere perfetta e deve essere in ordine - ha spiegato il CEO - Era in ordine ma ci sono tutta una serie di cose che abbiamo fatto, in più ci siamo complicati la vita perché durante il percorso di quotazione abbiamo pure perfezionato l'acquisizione del primo obiettivo che avevamo di M&A, per cui abbiamo".Com.Tel, da oltre 30 anni, èper la trasformazione digitale delle imprese. La sua missione è offrire competenze consolidate e tecnologie innovative per organizzare connessioni globali, rendendo i dati accessibili ovunque e semplificando la gestione aziendale."Abbiamo ancora davanti a noi un grosso percorso di crescita organica, perché il mercato dell'information technology in cui lavoriamo noi cresce di una media di 4,5-4,6% anno su anno - ha sottolineato Lazzerini - Com.Tel ha ancora molti spazi di crescita sia come crescita organica che attraverso le acquisizioni.: o compriamo aziende che fanno lo stesso lavoro nostro ma allargano la competenza tecnologica che abbiamo - come è il caso della prima acquisizione che abbiamo fatto - oppure estendiamo l'area geografica, oppure in settori complementari come IoT, Cyber Security e intelligenza artificiale"."Abbiamo una competenza molto forte in quello che abbiamo cercato di sintetizzare nell'hashtag che sta sotto il nostro logo, che è questo "WeConnect" - ha raccontato il manager - Quando abbiamo iniziato questo percorso - io sono entrato in azienda un annetto fa - abbiamo iniziato il percorso con il presidente Davide Cilli e il vicepresidente Carlo Nardello per portare l'azienda in Borsa. Ci siamo anche domandati qual è il DNA di questa azienda. Abbiamo tanti competence center - information technology, Cyber Security, network e security - ma cosa ci contraddistingue? Non siamo gli unici sul mercato, ma: noi colleghiamo attraverso fibra, 5G, ponti radio, satelliti, qualsiasi cosa, siano esse persone, team o anche device con tutto il mondo dell'IoT - per esempio - con i sensori che stanno nelle smart city o nei progetti degli acquedotti"."Questa è la nostra capacità intrinseca, è un valore che si basa sulla competenza delle persone che sono il 100% dell'asset dell'azienda, anche perché non abbiamo software proprietari hardware proprietario - ha aggiunto -: i primi 20 clienti di Com.Tel sono clienti che ripetono gli acquisti con noi da 10-15 anni a questa parte, quindi sono clienti soddisfatti e che rimangono proprio che trovano in noi una grande competenza"