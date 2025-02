Experian: boom del BNPL a gennaio con +27,5%, moda e under-30 trainano la domanda

(Teleborsa) - Ilsi afferma ormai stabilmente come soluzione di pagamento apprezzata da consumatori italiani. Lo conferma l'ultimo, data tech company, secondo cui a gennaio 2025 il BNPL è cresciuto del 27,5% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel complesso, il 2024 ha sancito come il BNPL sia ormai una forma di finanziamento irrinunciabile, con una crescita del +30% rispetto al 2023 dopo 3 anni di forte espansione anno su anno: nel 2023, il BNPL è cresciuto del +99,98% e nel 2022 è cresciuto del +206% rispetto al 2021. Guardando ai tempi più recenti, si è registrata una piccola flessione (-11,4%) nel confronto a dicembre 2024, ma si tratta di un andamento in linea con la stagionalità, che vede tipicamente una diminuzione delle richieste dopo il picco degli acquisti di fine anno, e già osservato a gennaio 2024, a conferma della ciclicità del fenomeno.l'industria della moda copre l'80,9% degli utilizzi di BNPL, ma negli ultimi tre mesi è cresciuta anche la popolarità degli acquisti di articoli per attività outdoor (7,5%). Seguono tra le motivazioni l'acquisto di articoli sportivi (3,57%) e l'utilizzo per spese di estetica (2,31%) o gioielli (2,15%). L'importo medio nazionale delle richieste BNPL è di 149 euro."Il BNPL non è una moda passeggera, ma rappresenta ormai una forma di finanziamento in costante espansione nel mondo dei pagamenti digitali; la crescita del +30% anno su anno registrata nel 2024 conferma la solidità di questo trend – commenta–. In Experian, grazie alla nostra profonda conoscenza del mercato e alla nostra capacità di analisi dei dati, supportiamo le aziende a comprendere a fondo l'evoluzione del BNPL e a sviluppare strategie efficaci per intercettare le esigenze dei consumatori".Roma si conferma la città con la maggiore incidenza di richieste BNPL sul totale italiano (9%), registrando una crescita del +25,5% rispetto a gennaio 2024. Napoli segue con un'incidenza del 7,7% e una crescita ancora più marcata del +35,7%, mentre Milano, con un'incidenza del 6,2% e una crescita del +17,8%, si posiziona leggermente sotto le medie. In linea generale, è il Sud a detenere la quota di mercato più ampia (37,8%), con una crescita annua del +32% nonostante un calo mensile del -12,6%. Il Centro Italia, con una quota di mercato del 24,2%, registra un incremento annuo significativo (+26,6%), seguito dal Nord Est (+26,5% anno su anno, con una quota di mercato del 13,2%). Il Nord Ovest, invece, è l'area in cui il BNPL è cresciuto di meno nel 2024 rispetto alle altre aree (+22,5%), sebbene la quota di mercato valga comunque quasi un quarto del totale (24,8%).La Generazione Z si conferma il principale motore di crescita del BNPL. Con un +36% di richieste rispetto a gennaio 2024, gli under-30 rappresentano il 28,9% del totale, dimostrando una forte propensione all'utilizzo di questa soluzione di pagamento. Il calo mensile del -16,7% rispetto a dicembre 2024 è in linea con l'andamento stagionale e non intacca il trend di crescita a lungo termine. Il segmento dei Millennial (dall'età compresa tra 30 e 45 anni), pur rappresentando la quota maggiore di richieste (39%), mostra una crescita annua più contenuta (+22,4%) e un calo mensile più marcato (-8,3%), suggerendo una possibile saturazione del mercato in questa fascia d'età.Il BNPL sta gradualmente incrementando la sua presenza anche tra i consumatori nati all'estero, che rappresentano oggi il 13,8% del totale delle richieste. Inoltre, il Rapporto mette in evidenza come i nati all'estero abbiano contribuito all'espansione del BNPL nell'ultimo anno con una crescita del +30,8%. Questo suggerisce un approccio più aperto da parte di questo segmento di mercato all'utilizzo degli strumenti di credito digitali.