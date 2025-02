Somec, upgrade a Buy da Kepler Cheuvreux con aumento target price

Somec

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha aumentato aper azione (dai precedenti 15,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, migliorando anche laa "" da "Hold" con un upside potenziale del 35%.Gli analisti hanno scritto che, dopo i pessimi risultati del 2023, nel primo semestre del 2024 si sono registrati segnali di ripresa, tra cui migliori margini e leva finanziaria. "Siamo, guidato dall'intenso rinnovo dell'assunzione nel segmento delle crociere", si legge nella ricerca.Kepler prevede che i risultati del 2024 (in pubblicazione il 27 marzo) mostreranno, con il margine EBITDA in aumento dal 4,9% nel 2023 al 7,3% nel 2024, prima di espandersi all'8,4% nel 2026. Inoltre, prevede una, con NFP incluso IFRS16 in calo di circa 10 milioni di euro YOY, passando da 84 a 74 milioni di euro, indicando un rapporto NFP/EBITDA di 2,7x (rispetto a 4,6x nel 2023), che viene previsto scenderà a 1x entro il 2026, grazie all'ampio spread tra capex e D&A e all'attenzione al controllo NWC.Una piccola perdita netta (KECH: -1,2 milioni di euro) nel 2024 non consentirà ancora alla società di ricostruire il patrimonio netto, dopo la forte erosione registrata dal 2021. Tuttavia, viene previsto che il, grazie al ritorno all'utile netto.Dopo la nomina di un nuovo CEO presso l'unità Mestieri (maggio 204) e di un nuovo CFO (luglio 2024), Somec sta beneficiando di un, viene sottolienato.