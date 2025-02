Verbali Fed, confermato approccio cauto: progressi su inflazione prima di nuovi tagli ai tassi

(Teleborsa) - La stragrande maggioranza dei membri del, il comitato che regola ladella, nella riunione di gennaio – durante la quale è stato deciso di mantenere il tasso di riferimento della Fed in un intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,5% –. hanno confermato l'intenzione di mantenere una posizione in. "I partecipanti hanno indicato che, a condizione che l'economia rimanesse vicina alla massima occupazione, avrebbero voluto vedere ulteriori progressi sull'inflazione prima di apportare ulteriori aggiustamenti all'intervallo target per il tasso dei fondi federali", si legge nei verbali pubblicati dalla FED, un concetto già illustrato in conferenza stampa dal presidente,Alcuni funzionari hanno infatti sostenuto la necessità che l'scenda ulteriormente verso l'obiettivo del 2% fissato dalla Fed prima di sostenere unDai verbali è emerso che i banchieri centrali stanno osservando anche l'applicazione dei piani dellastanno valutando come questa potrebbe plasmare l'economia. I membri del FOMC hanno definito i rischi per l’economia sostanzialmente bilanciati ma “hanno generalmente sottolineato i rischi al rialzo per le prospettive di inflazione". In particolare, si legge dalle minute, "i partecipanti hanno citato i possibili effetti di potenziali cambiamenti nellae di, il potenziale di sviluppi geopolitici che possano interrompere le catene di approvvigionamento o una spesa delle famiglie più forte del previsto".Durante la riunione si è anche discusso delle possibili modifiche alladella banca centrale. "Molti partecipanti hanno espresso l'opinione che sarebbe opportuno strutturare gli acquisti in modo da avvicinare la composizione della scadenza del portafoglio SOMA a quella delle azioni in circolazione del, riducendo al minimo anche il rischio di interruzioni del mercato", si legge nei verbali.