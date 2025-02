Airbus prevede un aumento delle consegne a 820 aerei quest'anno

Airbus

(Teleborsa) - Il colosso europeo dell'aviazioneha comunicato che l'consolidato per valore è sceso a 103,5 miliardi di euro mel(2023: 186,5 miliardi di euro) con unvalutato a 629 miliardi di euro alla fine del 2024 (fine anno 2023: 554 miliardi di euro). L'aumento del valore consolidato del backlog riflette principalmente il book-to-bill aziendale superiore a 1 e il rafforzamento del dollaro statunitense.sono aumentati del 6% anno su anno a 69,2 miliardi di euro (2023: 65,4 miliardi di euro). Sono stati consegnati 766 aeromobili commerciali (2023: 735 aeromobili), di cui 75 A220, 602 A320 Family, 32 A330 e 57 A350.L'è stato pari a 5.354 milioni (2023: 5.838 milioni di euro). L'è stato pari a 4.232 milioni di euro (2023: 3.789 milioni di euro) con utili consolidati per azione pari a 5,36 (2023: 4,80 euro).Il Consiglio di Amministrazione proporrà il pagamento di un2024 di 2,00 euro per azione (2023: 1,80 euro per azione) e di undi 1,00 euro per azione (2023: 1,00 euro per azione) all'Assemblea generale annuale del 2025 che si terrà il 15 aprile 2025. La data di pagamento proposta è il 24 aprile 2025."Abbiamo ottenuto un forte apporto di ordini in tutte le attività nel 2024, con un book-to-bill ben al di sopra di 1, confermando la solida domanda per i nostri prodotti e servizi. Abbiamoper il 2024 in quello che è stato un anno di prova per Airbus - ha affermato il- Abbiamo riconcentrato i nostri sforzi sulle priorità chiave, in particolare l'aumento della produzione e la trasformazione di Difesa e Spazio. Continuiamo a perseguire una crescita redditizia e la nostra ambizione di decarbonizzazione. I risultati finanziari del 2024 e il livello di fiducia che abbiamo nelle nostre prestazioni future supportano la nostra proposta di un dividendo aumentato".La società si prefigge di raggiungere nel: circa 820 consegne di aeromobili commerciali; EBIT rettificato di circa 7,0 miliardi di euro; Free cash flow prima del finanziamento clienti di circa 4,5 miliardi di euro.