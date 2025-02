Angelini (Bankitalia): AI spinge ad aggiustamenti nelle politiche di assunzione delle banche centrali

(Teleborsa) - Nel"gli esperti in economia e diritto hanno tradizionalmente dominato la forza lavoro. Tuttavia, la rivoluzione digitale ha gradualmente aumentato la pressione per riorientare il mix di talenti verso esperti in IT, ingegneria e matematica. L', con il suo impatto trasformativo sui processi di lavoro, intensificherà ulteriormente questa pressione, rendendo". Lo ha detto Paolo Angelini, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, al seminario su "Data science in Central Banking" organizzato a Roma dall'Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics (IFC) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e dalla Banca d'Italia."Ma in un ambiente in così rapida evoluzione, assumere semplicemente specialisti non può essere la soluzione principale - ha aggiunto - Saranno. Un'adeguata attenzione a questi aspetti non solo aiuterà le organizzazioni a sfruttare appieno le nuove tecnologie, ma affronterà anche la resistenza dei dipendenti al cambiamento, spesso un ostacolo importante all'adozione di successo".Nel corso del suo intervento, Angelini ha evidenziato anche che "latra le autorità (non solo le banche centrali e i supervisori bancari) dovrebbe essere incoraggiata, dati i confini normativi sempre più sfumati nelle tecnologie ad alta intensità di dati come l'intelligenza artificiale"."All'inizio di un nuovo percorso, ha senso imparare dagli errori reciproci e condividere le migliori pratiche piuttosto che affidarsi a un approccio di tentativi ed errori in isolamento - ha sostenuto - Nell'attuale difficile contesto globale, il multilateralismo è sotto pressione e la. Data la sua lunga tradizione di cooperazione in forum internazionali come la BRI e l'FSB, la comunità delle banche centrali è ben posizionata per promuovere la cooperazione in questo campo".