ReStartApp 2024: cultura, turismo sostenibile e tecnologia al centro delle tre idee vincitrici premiate a L’Aquila

(Teleborsa) - Con ladei tre vincitori dell’incubatore, dedicato a giovani aspiranti imprenditori della montagna, si è conclusa oggi a L’Aquila l’edizione 2024 di Progetto Appennino, promosso e realizzato dain collaborazione con, capofila di un partenariato composto da Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, Avanzi Spa SB, Appennini for All e Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Avezzano.Ai tre migliori progetti elaborati nell’ambito delche si è svolto a L’Aquila tra luglio e settembre 2024, Fondazione Edoardo Garrone ha assegnato premi di startup per un valore totale di 60.000 euro, destinati a supportarne la realizzazione.Il, del valore di 30.000 euro, è stato assegnato a, 39 anni, di Arcinazzo Romano (RM), per il progetto "": un campus immersivo di lingua e cultura italiana che offre un’esperienza formativa unica, integrando apprendimento linguistico e coinvolgimento diretto della comunità locale. Il progetto promuove la rigenerazione del paese di Arcinazzo Romano, offrendo corsi di lingua abbinati a esperienze culturali e sociali, tra cui lezioni di cucina, laboratori artigianali e itinerari alla scoperta del patrimonio italiano.Ad aggiudicarsi il secondo premio, del valore di 20.000 euro, l’aquilana, 29 anni, con il progetto "": un’iniziativa dedicata alla rigenerazione e valorizzazione dei laghi abruzzesi attraverso il recupero di strutture abbandonate, trasformandole in rifugi eco-sostenibili. Magic Lake Keepers coniuga turismo responsabile e sviluppo locale, favorendo la creazione di nuove opportunità economiche per le comunità e valorizzando il patrimonio naturale del territorio.Infine, il terzo premio, pari a 10.000 euro, è stato conferito a Valerio Prosseda, 27 anni, che ad Antrodoco (RI) vuole realizzare il progetto "", startup innovativa che utilizza tecnologie avanzate di sensoristica IoT, GIS e intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale e la prevenzione di sinistri ecologici e faunistici. L’integrazione di droni nel sistema di rilevamento permette di potenziare la sicurezza territoriale e di offrire soluzioni innovative per la gestione sostenibile delle risorse naturali.Con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare il tessuto economico e sociale esistente sull’, nell’ambito disi sono svolti anche “Vitamine in Azienda”, percorso di accelerazione rivolto a 15 imprese locali, e “Imprese in rete”, laboratorio per la creazione e il rafforzamento di due reti di imprese locali, che hanno coinvolto 23 aziende del territorio tra L’Aquila, Avezzano e Sulmona.In particolare, hanno partecipato a “”: Altopiano di Navelli soc. coop. a r.l., Explora Tourism Services cooperativa sociale ETS, Saturno Consulting srl, Live Your Mountain, Cooperativa di Comunità La Maesa - Società cooperativa A R.L., Kucino di Roushdy Farag Emile, Te.Co – Territorio & Comunità, Cooperativa di Comunità TERRENOSTRE Soc.Coop. a.r.l., LAMANTERA di Morucci Benedetta, ILEX di Alessio di Giulio, Sartoria Elisabetta di Lorusso Elisabetta, Caratteri Fusi srl, Frequenze dal Gran Sasso ETS, Azienda Agricola D'Alessandro Ylenia, Azienda Agricola Casale Tascone.I due progetti di rete affiancati nell’ambito di “” sono "", dedicato alla sensibilizzazione e formazione sui temi della sostenibilità e circolarità in ambito di consumi, costruzione ed edilizia, e "Marsica Experience", che punta a valorizzare l’identità della Marsica attraverso un’offerta di esperienze integrate e di qualità, promuovendo il turismo sostenibile e la collaborazione tra operatori locali.“Con Progetto Appennino continuiamo a investire nelle idee e nelle competenze dei giovani che scelgono di costruire il proprio futuro nelle aree interne, portando innovazione, sostenibilità e nuove opportunità ai territori montani. I tre progetti premiati oggi dimostrano come sia possibile trasformare la vocazione e le risorse locali in impresa, generando impatto positivo per le comunità” commenta, presidente di Fondazione Edoardo Garrone. “Accanto al sostegno alle startup, il nostro impegno si estende anche al rafforzamento del tessuto economico locale, nella convinzione che il rilancio delle aree montane passi non solo dalla nascita di nuove imprese, ma anche dalla valorizzazione di quelle esistenti e dalla costruzione di reti di cooperazione capaci di generare modelli di sviluppo economico inclusivi, rispettosi e generativi. Modelli capaci di innescare ricadute positive non solo sul piano economico, ma anche nelle dimensioni culturali, sociali e ambientali, rafforzando il senso di appartenenza e stimolando nuove energie per la rigenerazione dei territori”.“I progetti premiati oggi incarnano molto bene i principi con cui Fondazione Snam ETS ha promosso l’iniziativa: sostenere e valorizzare il tessuto sociale ed economico dei territori in cui Snam opera, promuovendo la rigenerazione e lo sviluppo sostenibile di tutte quelle aree che necessitano di un sostegno concreto per potersi rilanciare”, – commenta, Direttrice Generale di Fondazione Snam ETS -. “Siamo orgogliosi di supportare giovani imprenditori che, con le loro idee innovative, contribuiscono a creare nuove opportunità di sviluppo e a rafforzare il legame con il loro territorio. Continueremo a sostenere questa comunità insieme a Fondazione Carispaq e numerosi altri partner locali e nazionali per amplificare l’impatto già generato e rafforzare la cultura dell’imprenditorialità sociale”.“Progetto Appennino 2024 è stato un momento fondamentale per la crescita della cultura d’impresa della provincia aquilana - aggiunge il Presidente della Fondazione Carispaq. - L’iniziativa ha messo al centro il territorio montano della nostra regione con particolare attenzione alla città dell’Aquila, dove si è svolto il Campus di ReStartApp, che ha coinvolto nove giovani aspiranti imprenditori, tra i quali i tre premiati oggi. La Fondazione Carispaq attraverso il settore Crescita e Formazione Giovanile è impegnata da molti anni a sostenere un’imprenditoria giovanile che crei lavoro innovativo e sostenibile soprattutto nelle aree interne abruzzesi. Luoghi dove si assiste ancora oggi a fenomeni di spopolamento e abbandono e per i quali è fondamentale mettere in atto azioni che possano invertire queste tendenze per far ripartire lo sviluppo e la crescita. Proprio quello che favorisce questo progetto perché mette i giovani al centro della riqualificazione e valorizzazione dei territori appenninici per promuovere l’economia montana”.Fondazione Edoardo Garrone ha inoltre dato il via all’di Progetto Appennino, che si svolgerà sull’Appennino molisano e avrà il suo fulcro nel borgo di, piccolo comune montano in provincia di Isernia, recentemente diventato esempio virtuoso di rigenerazione territoriale nelle aree interne del Molise. A garantire il pieno coinvolgimento del territorio molisano, il Comune di Castel del Giudice si è fatto inoltre capofila di un ampio partneriato composto da GAL Alto Molise, Provincia di Isernia, Confcooperative Molise, Legacoop Molise, CIA – Agricoltori Italiani Molise, Caseificio Di Nucci, Marinelli Pontificia Fonderia di Campane, UNIMOL - Università degli Studi del Molise, Centro Biocult e Casa Frezza.Intorno al Progetto Appennino si conferma infine una consolidatadi partner istituzionali, che affiancano Fondazione Edoardo Garrone fin dal 2014 e ne condividono l’impegno per la riqualificazione delle aree interne del nostro Paese, quali Fondazione Symbola, Legambiente, UNCEM, Alleanza Mobilità Dolce, CAI – Club Alpino Italiano, Fondazione CIMA, Open Fiber, Tiscali e PEFC Italia.