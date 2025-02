Stellantis lancia tecnologia di guida autonoma a mani libere e occhi chiusi

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, ha, il primo sistema di guida autonoma sviluppato internamente che offre funzionalità mani libere e occhi chiusi (Livello 3 SAE).STLA AutoDrive consente lariducendo il ruolo attivo del conducente nel traffico stop-and-go e offrendo tempo prezioso a bordo vettura. Descritto come "ideale per chi guida nelle aree urbane ad alta densità", STLA AutoDrive consentirà ai conducenti di dedicare una parte del proprio tempo a bordo ad attività diverse dalla guida, come ad esempio guardare un film, leggere e-mail, sfogliare un libro o semplicemente guardare il panorama."Per Stellantis, aiutare gli automobilisti a utilizzare al meglio il loro tempo è estremamente importante - ha dichiaratodi Stellantis - Gestendo le attività di guida di routine, STLA AutoDrive migliorerà l'esperienza di guida, rendendo l'esperienza a bordo più efficiente e piacevole".Il sistema è progettato per essere semplice: quando le condizioni del traffico e dell'ambiente attorno alla vettura lo consentono, il conducente viene avvisato che STLA AutoDrive è pronta ad entrare in funzione. Una volta attivato attraverso un pulsante, il sistemamantenendo le distanze di sicurezza, regolando la velocità e gestendo la sterzata e la frenata senza soluzione di continuità in base al flusso del traffico., STLA AutoDrive offre il Cruise Control adattivo e le funzioni di mantenimento della corsia nelle modalità di Livello 2 (mani sul volante) e livello 2+ (mani libere, occhi sulla strada).STLA AutoDrive è stato progettato come una piattaforma in evoluzione, conpotenzialmente capaci di offrire: funzionamento a mani libere e con occhi chiusi a velocità superiori, fino a 95 km/h; automazione off-road migliorata per alcuni modelli.